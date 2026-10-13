"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود

خيّم الحزن على الوسط الفني الأميركي بعد وفاة الممثل آر جي ميتي (RJ Mitte)، الشهير بدور والتر وايت جونيور في المسلسل العالمي "Breaking Bad"، عن عمر ناهز 34 عامًا.



وأعلن ممثّل الممثل الراحل نبأ وفاته، مشيدًا بمسيرته الفنية ونشاطه في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوفي ميتي يوم الاثنين في مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأميركية، فيما أكّد المتحدث الإعلامي باسمه لوكالة رويترز أنّه أقدم على إنهاء حياته.



واشتهر ميتي بتجسيد شخصية والتر "فلين" وايت جونيور، نجل والتر وايت الذي أدّى دوره النجم براين كرانستون، في مسلسل "Breaking Bad"، الذي عُرض على مدى خمسة مواسم بين عامَي 2008 و2013، وحقّق نجاحًا عالميًا واسعًا.



وكان الممثل الراحل مصابًا بالشلل الدماغي، واستلهم من تجربته الشخصية لتقديم الشخصية بواقعية، ما جعله من أبرز الوجوه المدافعة عن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الفنية بعيدًا من الصور النمطية.



ولم تقتصر مسيرته على التمثيل، إذ كرّس جانبًا من نشاطه للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع. كما عمل سفيرًا لمنظمتَي United Cerebral Palsy وShriners Children's، وأسّس مؤسسة "The Mitte Foundation" لدعم المبادرات الخيرية والمجتمعية.



وأثارت وفاته موجة من الحزن بين زملائه، وفي مقدّمهم براين كرانستون، الذي نعاه عبر إنستغرام، معبّرًا عن حزنه العميق، ومستذكرًا بداياته في المسلسل عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وكيف تطوّر تدريجيًا ليصبح ممثلًا موهوبًا.



وأشاد كرانستون بدور ميتي في الدفاع عن حقوق الممثلين ذوي الإعاقة، قبل أن يختتم رسالته المؤثرة بالقول: "سأفتقدك يا بني".



من جهته، عبّر آرون بول، الذي جسّد شخصية جيسي بينكمان، عن صدمته وحزنه الشديد، موجّهًا رسالة مؤثرة قال فيها: "آر جي، أحبك يا صديقي. سنفتقدك"، داعيًا كل من يمرّ بظروف صعبة إلى تذكّر أنّه محبوب وليس وحيدًا.



كذلك نعاه الممثل دين نوريس، الذي أدّى دور هانك شريدر، مشيدًا بطيبته ومستذكرًا علاقتهما خلال تصوير المسلسل.



وإلى جانب "Breaking Bad"، شارك ميتي في أعمال تلفزيونية وسينمائية عدّة، أبرزها "Hannah Montana" و"Switched at Birth" و"Westhampton"، إضافةً إلى أحدث أعماله "Talking to Strangers"، الذي صدر في وقت سابق من العام الحالي.