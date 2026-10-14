هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مناسبة عائلية مميزة في بيروت، حيث احتفلت شقيقتها غير الشقيقة هنا بارودي، المعروفة باسم "هانو"، بعمادة طفلها، وسط أجواء عائلية جمعت الأهل والأصدقاء.

وتداولت صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من المناسبة، ظهرت فيها هيفاء داخل الكنيسة وهي تحمل الطفل بين ذراعيها، في مشاهد عكست أجواء الاحتفال وحرص النجمة اللبنانية على مشاركة عائلتها هذه اللحظات الخاصة.

ولفت الطفل الأنظار بملامحه ووسامته، إذ رأى عدد من المتابعين وجود شبه بينه وبين خالته هيفاء، ما أثار تفاعلًا وتعليقات حول ملامحهما. كما بدت هيفاء سعيدة خلال المناسبة، التي أظهرتها في جانب عائلي بعيدًا عن أجواء الحفلات والإطلالات الفنية.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت هيفاء فستانًا أبيض طويلًا تزيّنه تفاصيل من الدانتيل، ونسّقته مع مجوهرات ناعمة، فيما تركت شعرها الداكن منسدلًا بتموّجات طبيعية، واعتمدت مكياجًا هادئًا يتناسب مع أجواء المناسبة الدينية.

وتُعرف هنا بارودي بعلاقتها الوثيقة بشقيقتها هيفاء، رغم ابتعادها نسبيًا عن الأضواء. وسبق أن شاركت النجمة اللبنانية متابعيها لحظات من مناسبات عائلية جمعتها بشقيقتها، معبّرة عن محبتها لها وحرصها على الوقوف إلى جانبها في محطاتها المهمة.

وأعادت هذه المناسبة تسليط الضوء على الجانب العائلي من حياة هيفاء وهبي، فيما حظيت الصور المتداولة باهتمام جمهورها الذي تفاعل مع ظهورها العفوي برفقة ابن شقيقتها.