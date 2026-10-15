أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"على سهل النغم" في تربل البقاعية... حين يحوّل الكونسرفتوار الثقافة والموسيقى إلى نهج تنموي
فنّ
2026-10-15 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
"على سهل النغم" في تربل البقاعية... حين يحوّل الكونسرفتوار الثقافة والموسيقى إلى نهج تنموي
من قلب البقاع، حيث تلتقي أصالة الأرض بعنفوان الإنسان، شهدت بلدة تربل في شرق زحلة احتفالية موسيقية استثنائية حملت عنوان «على سهل النغم». أمسية جسدت رسالة الفن السامي ومحطة مفصلية في مسيرة اللامركزية الثقافية التي ينهض بها المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفاتوار.
بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، وبالتعاون مع اتحاد بلديات شرق زحلة ورعاية بلدية تربل، تحوّلت الساحة العامة لبلدية تربل إلى مسرح مفتوح يتسع للحلم، يجمع بين جنباته أكثر من ألف من الحضور احتشدوا ليعلنوا عطش المنطقة الشديد للفن الراقي والموسيقى الجادة.
تمت الأمسية وسط حضور رسمي ونيابي وسياسي وروحي واجتماعي تقدمه النائب سليم عون، والنائب السابق الدكتور طوني أبو خاطر، ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ممثلاً بالأستاذ رواد سلوم، إلى جانب صاحبي الدعوة والجهد المشترك: رئيسة الكونسرفتوار الدكتورة هبة القواس، ورئيس اتحاد بلديات شرق زحلة الأستاذ فواز الترشيشي. كما شارك في الأمسية رؤساء وأعضاء بلديات المنطقة، والمخاتير، وفاعليات البقاع وأهالي بلدة تربل والجوار.
أدارت الحفل وقدمته الإعلامية ناتالي عيسى، مستهلةً كلمتها بنقل تحيات رئيس بلدية تربل السيد غابي فرج الذي حال السفر دون حضوره. وأكدت عيسى في كلمتها أن الفن والثقافة لا يعيشان حصراً في الصالات والأوبرا الكبرى، بل يتنفسان في قلب القرى والبلدات وبين الناس، حيث تصبح الموسيقى أصيلة من كيان الإنسان والذاكرة والمستقبل. كما توقفت عيسى عند الرؤية الاستثنائية التي تقود بها الدكتورة هبة القواس الكونسرفتوار الوطني، مؤكدة أنها شخصية "أشهر من نار على علم"، استطاعت بجهد دؤوب وتفانٍ صادق أن تنقل الموسيقى والفن الراقي إلى كل المناطق اللبنانية، متجاوزةً حدود العاصمة لتبني الإنسان وتكتشف المواهب وترسخ الثقافة الموسيقية في المجتمع.
استُهلت الكلمات بكلمة نائب رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة ورئيس لجنة الثقافة فيه، ماريو كعدي، الذي شدد على أن الموسيقى تُهذّب النفوس وترتقي بالمسلك الاجتماعي. وأوضح كعدي أن هذه الأمسية تشكل بداية لخطوة عملية تهدف لتأسيس مركز جديد للكونسرفتوار في المنطقة، نظراً لغناها بالمواهب الشابة التي كانت تمنعها صعوبة التنقل وبعد المسافات عن متابعة شغفها وتطوير قدراتها. وأعلن رسمياً عن قرار مجلس اتحاد بلديات شرق زحلة بتخصيص الطابق الأول من مبنى الاتحاد وتجهيزه بالكامل ليصبح فرعاً رسمياً للمعهد، منوّهاً بجهود الدكتورة القواس وشجاعتها الثقافية.
من جهته، عبّر رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة الأستاذ فواز الترشيشي عن عميق شكره لبلدية تربل ورئيسها وأعضائها، مشيداً بالدكتورة هبة القواس ورؤيتها الثاقبة في فتح أبواب المعهد أمام أبناء القرى والبلدات اللبنانية كافة. وأكد الترشيشي أن بناء المجتمعات الحقيقية لا يقتصر على الحجر والتعبيد، بل يتكامل بالإنسان والفن والمعرفة.
وفي لحظة وفاء تعكس مدى التقدير للجهود المبذولة، قدّم رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة الأستاذ فواز الترشيشي درعاً تكريمية للقواس، وجاء هذا التكريم تعبيراً عن امتنان أبناء المنطقة واتحاد البلديات لجهودها الاستثنائية، ولمبادرتها الشجاعة في فتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشابة في القرى والبلدات، وإيماناً بمسيرتها التي جعلت من الموسيقى جسراً للتنمية الإنسانية والثقافية.
وفي كلمتها أعربت القواس عن سعادتها العارمة إقامة هذه الحفل في تربل وشرق زحلة بين هذا الجمهور المتذوق والمحب للحياة والفن. وأشادت بالتعاون المثمر والنموذجي مع اتحاد بلديات شرق زحلة، مشيرة إلى أن الاتحاد لم يكتفِ بطلب تنظيم أمسية موسيقية، بل بادر بطرح مشروع استراتيجي مستدام يهدف إلى إقامة فرع دائم للكونسرفتوار في مبنى الاتحاد الكائن ببلدة قوسايا.
وأكدت القواس أن الكونسرفتوار أخذ على عاتقه التنقل بين مختلف المناطق اللبنانية لنشر التربية الموسيقية، وهذا ما تجسد جلياً خلال جدول نشاطات الصيف الحافل بحفلات موسيقية متعددة خرجت بها الأوركسترا الوطنية من العاصمة بيروت إلى أرجاء الوطن كافة.
وأعلنت رئيسة الكونسرفتوار عن بشارة سارة لأهالي المنطقة تعلن فيها افتتاح فرع رسمي جديد للمعهد في منطقة شرق زحلة بالتنسيق الكامل مع اتحاد البلديات الذي قدم التسهيلات والمبنى، مؤكدة أن هذا الفرع لن يقتصر على التعليم الأساسي فحسب، بل يتطلع للتركيز على تدريس الآلات الموسيقية النادرة والنفخية (الخشبية والنحاسية)، مما يمهد الطريق أمام أبناء المنطقة للالتحاق الاحترافي بالأوركسترا الفلهارمونية والأوركسترا الشرق – عربية.
وشددت القواس على الأهمية البالغة لتعليم الموسيقى للشباب والأطفال، ليس فقط كفعل جمالي وتهذيب نفسي،إنما كمسار تنموي يساهم في تأمين مهن محترمة ومستقبل واعد للشباب اللبناني، معربة عن أملها في أن تنتشر آلات الموسيقى ونغماتها في كل بيت وكل قرية على امتداد الخارطة اللبنانية.
ثم اعتلت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج المسرح لتقدم حفلاً موسيقياً غنائياً بمشاركة الفنان جوزيف عيسى، في برنامج موسيقي جمع مزيجاً راقياً بين أصالة الشرق وسحر التوزيع الأوركسترالي وروح الموسيقى اللبنانية والعربية العريقة. وتفاعل الجمهور الحاضر بحماسة بالغة مع المقطوعات والأغنيات التي انسكبت على مسرح تربل، ليتحول «سهل النغم» إلى لوحة حية تثبت أن لبنان يحيا بالفن، وأن الموسيقى هي الدرب الأبدي للجمال والأمل والمستقبل.
فنّ
النغم"
البقاعية...
يحوّل
الكونسرفتوار
الثقافة
والموسيقى
تنموي
هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-11
"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار
أخبار لبنان
2026-10-11
"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار
0
فنّ
2026-09-24
المعهد الوطني العالي للموسيقى يعلن "2026 ـ عام وليد غلمية" في افتتاح موسمه الموسيقي الجديد
فنّ
2026-09-24
المعهد الوطني العالي للموسيقى يعلن "2026 ـ عام وليد غلمية" في افتتاح موسمه الموسيقي الجديد
0
فنّ
2026-08-18
سمفونية الصيف في رحاب البترون: حين تعانق الموسيقى التاريخ
فنّ
2026-08-18
سمفونية الصيف في رحاب البترون: حين تعانق الموسيقى التاريخ
0
أخبار لبنان
2026-08-31
وزير الثقافة وقّع اتفاقية تعاون مع "سينما لبنان"
أخبار لبنان
2026-08-31
وزير الثقافة وقّع اتفاقية تعاون مع "سينما لبنان"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
2026-10-14
هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)
فنّ
2026-10-14
هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)
0
فنّ
2026-10-14
"كم أنا محظوظ"... ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة بكلمات رومانسية
فنّ
2026-10-14
"كم أنا محظوظ"... ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة بكلمات رومانسية
0
فنّ
2026-10-13
"غيّرنا المصلحة"... نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بالحلويات العربية وتثير التساؤلات
فنّ
2026-10-13
"غيّرنا المصلحة"... نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بالحلويات العربية وتثير التساؤلات
0
فنّ
2026-10-13
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
فنّ
2026-10-13
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-11
ترامب: لن ننسى أبدا هجمات 11 أيلول ولهذا السبب نقاتل اليوم
أخبار دولية
2026-09-11
ترامب: لن ننسى أبدا هجمات 11 أيلول ولهذا السبب نقاتل اليوم
0
آخر الأخبار
2026-03-05
ترامب: الولايات المتحدة ستضمن ألا يشكل من سيقود إيران مستقبلا تهديدا لجيرانها أو لأميركا
آخر الأخبار
2026-03-05
ترامب: الولايات المتحدة ستضمن ألا يشكل من سيقود إيران مستقبلا تهديدا لجيرانها أو لأميركا
0
آخر الأخبار
2026-10-12
غارة إسرائيلية على كفرتبنيت
آخر الأخبار
2026-10-12
غارة إسرائيلية على كفرتبنيت
0
آخر الأخبار
2026-07-15
الجيش الاسرائيلي نفّذ تفجيرات في مجدل زون
آخر الأخبار
2026-07-15
الجيش الاسرائيلي نفّذ تفجيرات في مجدل زون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
06:32
حاكم مصرف لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة
أخبار لبنان
06:32
حاكم مصرف لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة
0
أخبار دولية
02:16
زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر
أخبار دولية
02:16
زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر
0
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
0
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
أخبار لبنان
08:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
2
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
3
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
4
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
5
أخبار لبنان
10:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
أخبار لبنان
10:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
6
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
7
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
8
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More