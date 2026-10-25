سرّ جديد وراء الابتسامة الغامضة: هل كانت الموناليزا تعاني من مرض نادِر؟

في فرضية طبية جديدة تُضاف إلى سجلّ الألغاز التي تحيط بأشهر لوحة في تاريخ الفن، رجّح خبير في الأمراض الجلدية أن تكون المرأة المصوّرة في لوحة "الموناليزا" لليوناردو دا فينشي قد عانت من مرض "الثعلبة"، وهو اضطراب مناعي يهاجم بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقطه.



وأوضح الدكتور لويجي لاينو، من معهد الأمراض الجلدية وعلم الشعر في روما، أنّ الغياب التام للحواجب والرموش، إلى جانب تراجع خط الشعر الأمامي في اللوحة المعروضة بمتحف اللوفر، يُعد من المؤشرات المبكرة على إصابة صاحبة اللوحة، وهي النبيلة الفلورنسية "ليزا غيرارديني"، بهذا المرض.



وفي دراسة نشرها بدورية Clinics in Dermatology، أشار لاينو إلى أنّ تجمّع أربعة مظاهر سريرية على وجه الموناليزا، تتمثل في التساقط الكامل للحواجب والرموش وتراجع خط الشعر مع سلامة الجلد من الندوب، يجعل تشخيص "الثعلبة الشاملة" الفرضية الأكثر دقّةً لتفسير ملامحها.



كما أكّد أن التقنيات الحديثة للتصوير الداعمة للرأي الطبي عززت هذا الاستنتاج الذي قد يرتبط بالضغوط النفسية والهرمونية الشديدة التي عاشتها إثر زواجها المبكر وفقدانها اثنين من أطفالها وتفشّي الطاعون في عصرها.



وتأتي هذه الدراسة لتنضم إلى سلسلة طويلة من الفرضيات الطبية المتضاربة حول سر ملامح الموناليزا الشاحبة، حيث ارتبطت سابقاً باضطرابات الغدة الدرقية، فيما طرح الدكتور مايكل يافي خبايا طبية أخرى خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة في اسطنبول، مشيراً إلى احتمالية معاناتها من ارتفاع الكوليسترول أو التغيرات الجسدية المصاحبة للحمل.



وتبقى المحاولات المستمرة لتشخيص صاحبة أجمل ابتسامة غامضة في تاريخ الفن ظاهرة ممتعة ومثيرة للجدل بين العلماء.