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إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"

فنّ
2026-10-23 | 02:57
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إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل &quot;عشماوي&quot;
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إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"

تعرّض الممثل المصري محمد رمضان لإصابة في كواليس تصوير مسلسله الجديد المرتقب "عشماوي"، والمقرّر خوضه به سباق دراما رمضان 2027.

وفي التفاصيل، وثّق النجم المصري الحادثة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، كاشفاً أنّ الإصابة جاءت نتيجة مشهد عراك مباشر جمعه بنمرٍ داخل الكواليس، حيث أرفق الصورة بتعليق طريف قائلاً: "النهاردة في تصوير عشماوي حصلتلي إصابة أثناء تصوير مشهد خناقتي مع النمر... يارب الإصابة تطلع بسيطة ويومين راحة وارجع أكمل تصوير بأمر الله".

 وأضاف محمد رمضان معبّراً عن احترافيته: "بس أهم حاجة عندي إن المخرج بيترميمي خلص المشهد زي ما هو عايز".

ويأتي هذا العمل ليمثّل عودة مرتقبة لمحمد رمضان إلى الشاشة الصغيرة، بعد غياب استمرّ منذ آخر نجاحاته الكبيرة في مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023. 
 
 

فنّ

إصابة محمد رمضان

شجار مع نمر

نمبر وان

مسلسل "عشماوي".

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