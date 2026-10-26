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بلاغ ضدّ بسمة بوسيل: جارها يشتكي من إزعاج يصدر من منزلها

فنّ
2026-10-26 | 13:18
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بلاغ ضدّ بسمة بوسيل: جارها يشتكي من إزعاج يصدر من منزلها
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بلاغ ضدّ بسمة بوسيل: جارها يشتكي من إزعاج يصدر من منزلها

أقدم أحد جيران الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة النجم المصري تامر حسني، على تحرير محضر رسمي ضدّها بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، متّهماً إياها بالتسبب في إزعاج صادر من داخل فيلتها الكائنة بمدينة الشيخ زايد.

وتلقّى قسم الشرطة البلاغ من جار الفنانة الذي أبدى تضرره الشارع من أصوات مزعجة منبعثة من الفيلا، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وجرى تحرير محضر بالواقعة برئاسة رئيس مباحث القسم، وإخطار النيابة العامة بالجيزة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الشكوى وفحص تفاصيلها.

ولم تكشف التقارير الصحفية عن طبيعة الإزعاج محل الشكوى بالتفصيل، كما لم يصدر أي تعليق رسمي أو رد من جانب بسمة بوسيل حتى اللحظة، في حين تظل القضية قيد التحقيق دون تأكيد لثبوت الاتهام.
 
 

فنّ

تامر حسني

بسمة بوسيل

بلاغ ضد بسمة بوسيل

ازعاج جارها

مصر

اغاني مصرية.

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