لأول مرة في لبنان... النجم العربي رامي صبري في حفل استثنائي منتظر خلال شهر كانون الثاني!

بعد سلسلة من الحفلات الناجحة في العديد من البلدان العربية والأغاني التي تصدّرت الترند وحققت ملايين المشاهدات والاستماعات، يستعد الفنان رامي صبري للقاء الجمهور اللبناني في ليلة استثنائية، حاملاً معه أجمل أغانيه التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي.ومن المرتقب الإعلان عن تفاصيل الحفل وأماكن حجز التذاكر قريباً.