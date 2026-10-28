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محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)

فنّ
2026-10-28 | 04:23
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محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
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محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)

في لفتة رومانسية مميزة، عايد المخرج محمد الدايخ حبيبته الممثلة ترف التقي عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث شارك مقطع فيديو عفوي يجمعه بها داخل السيارة.

وظهر الدايخ في الفيديو متحدياً ترف لمعرفة الأغنية التي كانت تبث في الخلفية، والتي تبين أنها أغنية "شوق وحنين" للنجم الراحل عامر منيب. 

وقال لها: "إذا بتعرفي هالأغنية ما بوصفلِك شو حيصير"، ليعبّر بعفوية عن مدى الانسجام بينهما في حال تعرفت على الأغنية التي يحبها.

 وكتب محمد الدايخ على الفيديو معايداً فرح: "سنة حلوة يا صاحبي.. تعيشي كتير للابد".

من جانبها، أعادت ترف التقي نشر الفيديو عبر حسابها ورَدّت باقتضاب يحمل الكثير من الرومانسية: "عسل معك".

وقد بدأت قصة حب محمد وترف بعد ثنائيتهما في مسلسل الكوميديا الناقدة "مرحبا دولة"، الذي حقّق نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال عرضه عبر شاشة الـ LBCI.
 
 

فنّ

محمد الدايخ

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ترف التقي

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