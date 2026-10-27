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رحمة رياض تُطلق الفصل الأوّل من ألبوم "البنت العنيدة"... 3 أغنيات ترصد تحوّلات الحبّ من الغرام إلى الانكسار!
فنّ
2026-10-27 | 12:49
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رحمة رياض تُطلق الفصل الأوّل من ألبوم "البنت العنيدة"... 3 أغنيات ترصد تحوّلات الحبّ من الغرام إلى الانكسار!
أطلقت النّجمة العربيّة رحمة رياض، اليوم الثّلاثاء، الفصل الأوّل من ألبومها الجديد المُنتظَر "البنت العنيدة"، الذي يضمّ ثلاث أغنيات باللهجة العراقيّة، هي "البنت العنيدة"، و"انغرمت بيك"، و"عازل نفسي". وتتنوّع الأعمال بين اكتشاف الحبّ والاستسلام للغرام، وصولاً إلى ألم الفراق والخذلان، في رحلة عاطفيّة ترصد تقلّبات المشاعر وتناقضاتها.
"البنت العنيدة"... حبٌّ على غير موعد!
تحمل الأغنية الأولى عنوان الألبوم، وتروي حكاية فتاة اعتادت الابتعاد عن الحبّ، قبل أن يُفاجِئَها الغرام ويغيّر نظرتها إلى الحياة، فتجد في الحبيب الأمان والحنان، وتشعر بأنّها عثرت أخيراً على نصفها الآخر. وتتقاطع حكاية الأغنية مع صورة رحمة رياض التي ارتبطت بالإصرار والعناد الإيجابيّ والتمسّك بالأحلام، لتجمع بين استقلاليّة المرأة واستعدادها لفتح قلبها أمام حبّ لم يكن في الحسبان.
"انغرمت بيك"... حين يتحوّل الغرام إلى استسلام جميل!
في الأغنية الثانية، "انغرمت بيك"، تنتقل رحمة رياض إلى حالة من الغرام الطاغي، حيث يتداخل الشوق بالسهر والغيرة، ويصبح الحبيب محور التفكير والمشاعر.
"عازل نفسي"... حين يصبح الغياب أثقل من النسيان!
أمّا الأغنية الثالثة، "عازل نفسي"، فتحمل المستمع إلى أجواء أكثر عتمة، حيث العجز عن تجاوز الفراق ومحاولة استعادة الحياة الطبيعيّة في غياب الحبيب. وتكشف الكلمات عن شخصيّة تحاول تجاوز وجعها رغم نصائح المحيطين بها، لكنّها تجد نفسها أسيرة العزلة والفراغ العاطفيّ والحنين، عاجزةً عن نسيان الحبيب أو التخلّص من أثر غيابه.
وكانت رحمة رياض قد شوّقت جمهورها، خلال الأيام الماضية، إلى أعمالها الجديدة، حيث كتبت رحمة في الإعلان الترويجيّ: "هي قصة اكتشاف لروح تلك الفتاة الفضولية، المختلفة، العفوية، العنيدة والمتناقضة. هي حكاية جديدة، ولكنها تسكن داخل كل فتاة". كما تساءلت: "كم قصةً نعيشها تشبهنا، وكم قصةً نعيشها رغمًا عنا؟"، فيما جاء في التعليق المرافق: "ثلاث أغاني، وثلاث مراحل من الحب… من أول شعور، لحد ما يصير القلب مو بإيدنا".
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الغرام
الانكسار!
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