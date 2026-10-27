أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رحمة رياض تُطلق الفصل الأوّل من ألبوم "البنت العنيدة"... 3 أغنيات ترصد تحوّلات الحبّ من الغرام إلى الانكسار!

فنّ
2026-10-27 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رحمة رياض تُطلق الفصل الأوّل من ألبوم &quot;البنت العنيدة&quot;... 3 أغنيات ترصد تحوّلات الحبّ من الغرام إلى الانكسار!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رحمة رياض تُطلق الفصل الأوّل من ألبوم "البنت العنيدة"... 3 أغنيات ترصد تحوّلات الحبّ من الغرام إلى الانكسار!

أطلقت النّجمة العربيّة رحمة رياض، اليوم الثّلاثاء، الفصل الأوّل من ألبومها الجديد المُنتظَر "البنت العنيدة"، الذي يضمّ ثلاث أغنيات باللهجة العراقيّة، هي "البنت العنيدة"، و"انغرمت بيك"، و"عازل نفسي". وتتنوّع الأعمال بين اكتشاف الحبّ والاستسلام للغرام، وصولاً إلى ألم الفراق والخذلان، في رحلة عاطفيّة ترصد تقلّبات المشاعر وتناقضاتها.

"البنت العنيدة"... حبٌّ على غير موعد!
تحمل الأغنية الأولى عنوان الألبوم، وتروي حكاية فتاة اعتادت الابتعاد عن الحبّ، قبل أن يُفاجِئَها الغرام ويغيّر نظرتها إلى الحياة، فتجد في الحبيب الأمان والحنان، وتشعر بأنّها عثرت أخيراً على نصفها الآخر. وتتقاطع حكاية الأغنية مع صورة رحمة رياض التي ارتبطت بالإصرار والعناد الإيجابيّ والتمسّك بالأحلام، لتجمع بين استقلاليّة المرأة واستعدادها لفتح قلبها أمام حبّ لم يكن في الحسبان. 

"انغرمت بيك"... حين يتحوّل الغرام إلى استسلام جميل!
في الأغنية الثانية، "انغرمت بيك"، تنتقل رحمة رياض إلى حالة من الغرام الطاغي، حيث يتداخل الشوق بالسهر والغيرة، ويصبح الحبيب محور التفكير والمشاعر.

"عازل نفسي"... حين يصبح الغياب أثقل من النسيان!
أمّا الأغنية الثالثة، "عازل نفسي"، فتحمل المستمع إلى أجواء أكثر عتمة، حيث العجز عن تجاوز الفراق ومحاولة استعادة الحياة الطبيعيّة في غياب الحبيب. وتكشف الكلمات عن شخصيّة تحاول تجاوز وجعها رغم نصائح المحيطين بها، لكنّها تجد نفسها أسيرة العزلة والفراغ العاطفيّ والحنين، عاجزةً عن نسيان الحبيب أو التخلّص من أثر غيابه.

وكانت رحمة رياض قد شوّقت جمهورها، خلال الأيام الماضية، إلى أعمالها الجديدة، حيث كتبت رحمة في الإعلان الترويجيّ: "هي قصة اكتشاف لروح تلك الفتاة الفضولية، المختلفة، العفوية، العنيدة والمتناقضة. هي حكاية جديدة، ولكنها تسكن داخل كل فتاة". كما تساءلت: "كم قصةً نعيشها تشبهنا، وكم قصةً نعيشها رغمًا عنا؟"، فيما جاء في التعليق المرافق: "ثلاث أغاني، وثلاث مراحل من الحب… من أول شعور، لحد ما يصير القلب مو بإيدنا".
 

فنّ

تُطلق

الفصل

الأوّل

ألبوم

"البنت

العنيدة"...

أغنيات

تحوّلات

الحبّ

الغرام

الانكسار!

جوزيف عطية يطلق "عم حبّو كتير": كليب بالأبيض والأسود... وجرعة من الغزل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-20

هل تحرّكت الأرض من مكانها؟ دراسة ترصد 4 تحولات خلال 320 مليون سنة!

LBCI
فنّ
2026-09-05

من الفنّان الذي حصد جائزة "الأغنية العربية" لموركس دور 2026؟

LBCI
فنّ
2026-10-14

"كم أنا محظوظ"... ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة بكلمات رومانسية

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-23

سلامة اطّلع من كركلا على تحضيرات عرض "جميل وبثينة" في كانون الأول المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:44

جوزيف عطية يطلق "عم حبّو كتير": كليب بالأبيض والأسود... وجرعة من الغزل

LBCI
فنّ
11:34

حقيقة الساعات الأخيرة لهاني شاكر... زوجته تكشف تفاصيل وفاته: "رفض إلغاء رحلته إلى بيروت"

LBCI
فنّ
10:23

"أحاول التعافي منذ سنوات"... منى زكي تكشف معاناتها مع نوبات الهلع وموقفها من الانتقام

LBCI
فنّ
07:19

نيكول كيدمان تكسر القواعد في جلسة تصوير جريئة… وتكشف ما منحها "شرارة النجاح"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-08-09

"لبنان أنا مستعدة!"... بيرلا حرب تنطلق لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم

LBCI
منوعات
2026-07-04

مخلوق غامض يخرج من أعماق المحيط... اكتشاف محتمل لنوع جديد من "القرش الشبح" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2026-10-12

حصيلة قتلى الفيضانات في تايلاند ترتفع إلى 71 منذ 16 أيلول

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

الجزيرة: دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:48

إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:47

الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:39

تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟

LBCI
حال الطقس
04:10

الطقس متقلب وممطر...

LBCI
أخبار دولية
01:02

ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"

LBCI
أمن وقضاء
05:48

مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون

LBCI
رياضة
05:49

نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز

LBCI
أخبار دولية
10:46

الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا

LBCI
أمن وقضاء
06:51

غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More