لماذا رفض نجوم "Friends" الظهور في وثائقي ماثيو بيري؟

اختار النجوم الخمسة لمسلسل "Friends" الشهير، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر، عدم المشاركة في فيلم وثائقي يتناول حياة زميلهم الراحل ماثيو بيري، بعنوان "The One About Matthew Perry".



ووفقًا لتقارير إعلامية نقلت عن مصادر مطّلعة، اتّخذ النجوم قراراتهم بصورة فردية، وليس ضمن موقف جماعي، إذ فضّل كلّ منهم الحفاظ على خصوصية حزنه وتجنّب استعادة الذكريات المؤلمة أمام الكاميرات.



وأوضح أحد المصادر أنّ أبطال المسلسل سبق أن عبّروا علنًا عن حزنهم العميق إثر وفاة بيري، ولا يرغبون في خوض هذه التجربة العاطفية الصعبة مجددًا من أجل عمل تلفزيوني.



وبحسب التقرير، وجدت جينيفر أنيستون، على وجه الخصوص، صعوبة كبيرة في فكرة الحديث علنًا عن رحيل صديقها المقرّب، مفضّلةً الاحتفاظ بذكرياتها ومشاعرها بعيدًا عن الأضواء.



وأشار مصدر إلى أنّ قرار أنيستون لا يعكس أي انتقاص من جهود صنّاع الوثائقي أو من إرث بيري، بل ينبع من رغبتها في التعامل مع حزنها بعيدًا عن الإعلام.



وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، يتألّف العمل الوثائقي، الذي أخرجته ماري روبرتسون، من ثلاثة أجزاء، ويعتمد على مقابلات مع أفراد من عائلة بيري وزملائه وأصدقائه المقرّبين، لتسليط الضوء على حياته وصراعه مع الإدمان والإرث الفني والإنساني الذي تركه.



ومن بين المشاركين في العمل شقيقته ميا بيري بويك، التي تتناول جوانب من حياته الشخصية والتحديات التي واجهها قبل وفاته في تشرين الأول 2023، عن عمر ناهز 54 عامًا.



ويحاكي عنوان الوثائقي أسلوب تسمية حلقات مسلسل "Friends"، التي اشتهرت بعناوين تبدأ بعبارة "The One...".



وكان ماثيو بيري قد جسّد شخصية "تشاندلر بينغ" على مدار عشرة مواسم من المسلسل، بين عامَي 1994 و2004، قبل أن تتحوّل علاقته بزملائه من مجرّد زمالة فنية إلى صداقة وثيقة امتدّت لعقود.



وعقب وفاته، أصدر نجوم المسلسل بيانًا مشتركًا وصفوا فيه أنفسهم بأنّهم أكثر من مجرّد زملاء، بل عائلة واحدة، فيما نشر عدد منهم رسائل مؤثّرة استعادوا فيها ذكرياتهم مع بيري وموهبته الكوميدية الاستثنائية.