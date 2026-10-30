وداعاً باتريك ستيوارت… رحيل أسطورة "Star Trek" و"X-Men" عن 86 عاماً

توفي الممثل البريطاني باتريك ستيوارت، أحد أبرز نجوم السينما والتلفزيون، عن عمر ناهز 86 عاماً، في منزله بمدينة لوس أنجلوس، وفق ما أعلنته المتحدثة باسمه كيلي بوش نوفاك، وذلك بعد معاناة قصيرة مع مرض ألزهايمر وخرف أجسام ليوي، وهما اضطرابان عصبيان تنكّسيان لا يتوافر لهما علاج شافٍ.



واشتهر ستيوارت عالمياً بتجسيده شخصية القبطان جان لوك بيكار في سلسلة الخيال العلمي "Star Trek: The Next Generation"، التي عُرضت بين عامَي 1987 و1994، قبل أن يعود إلى الشخصية في مسلسل "Star Trek: Picard" بين عامَي 2020 و2023. كما حقق نجاحاً واسعاً من خلال أدائه شخصية البروفيسور إكس، مؤسس فريق "X-Men"، في سلسلة الأفلام الشهيرة، وكان من المقرر أن يظهر مجدداً في فيلم "Avengers: Doomsday".



وامتدت مسيرة ستيوارت الفنية لأكثر من ستة عقود، بدأ خلالها من خشبة المسرح، حيث انضم إلى فرقة شكسبير الملكية عام 1966، وشارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حاصداً ثلاث جوائز أوليفييه. وفي عام 2010، منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس تقديراً لإسهاماته في عالم الدراما، ليصبح اسمه السير باتريك ستيوارت.



ونعى عدد من الفنانين الراحل، بينهم ويليام شاتنر، نجم سلسلة "Star Trek" الأصلية، الذي وصفه بالممثل الاستثنائي والصديق والزميل، فيما عبّر الممثل إيان ماكيلين عن حزنه لرحيل صديقه المقرّب، مشيداً بإنسانيته ووفائه. وخلف ستيوارت زوجته المغنية الأميركية صاني أوزيل وطفليه من زواجه الأول.



وعلى امتداد مسيرته، لم يقتصر حضور ستيوارت على الشاشة والمسرح، بل ترك بصمة في عالم الأداء الصوتي أيضاً، من خلال مشاركته لأكثر من عشرين عاماً في مسلسل الرسوم المتحركة "American Dad". وكان قد تحدث سابقاً عن دور التمثيل في حياته، معتبراً إياه ملاذاً آمناً وفرصة للهروب من تجارب العنف الأسري التي عاشها خلال طفولته.