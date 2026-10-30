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دليل جديد على زواج أديل بالسرّ... كلمة واحدة من حبيبها تثير التكهّنات

فنّ
2026-10-30 | 15:40
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دليل جديد على زواج أديل بالسرّ... كلمة واحدة من حبيبها تثير التكهّنات
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دليل جديد على زواج أديل بالسرّ... كلمة واحدة من حبيبها تثير التكهّنات

أثار وكيل الأعمال الرياضية الأميركي رتش بول التكهنات مجدداً بشأن زواجه السري من النجمة العالمية أديل، عقب تداول مقطع فيديو جديد أشار فيه إلى المغنية البريطانية بـ"زوجته".

فخلال مشاركته في تحدٍّ مصور لصالح شركة "Media Haus Co" ينطوي على حل الكلمات المتقاطعة خلال 60 ثانية، سأله المحاور عن آخر مرة مارس فيها هذه الهواية، ليرد بول قائلاً: "لقد مر وقت طويل، لكن زوجتي تفعل ذلك كل صباح"، وهو ما اعتبره المتابعون تلميحاً صريحاً لاستقرار العلاقة بينهما رسمياً.

وتعود شائعات الزواج بين الثنائي إلى عام 2023، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي منهما حتى الآن. وكانت تقارير قد تداولت في تشرين الأوّل من عام 2023 أنّ أديل أعلنت زواجها بعفوية أثناء حضورها عرضاً كوميدياً للفنان ألان كار في لوس أنجلوس، حيث أجابت رداً على سؤال وجّهه الجمهور حول ما إذا كان أحد الحاضرين قد تزوج مؤخراً.

وتطرّق رتش بول في وقت سابق إلى تفاصيل علاقته بأديل، مبيناً خلال استضافته في بودكاست "Glass Half Full" أنهما التقيا للمرة الأولى عبر صديق مشترك قبل أن تتطور العلاقة بينهما بشكل طبيعي، مؤكداً أنه يفضل دوماً ترك الأمور تسير بأسلوب عفوي دون استعجال.
 

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