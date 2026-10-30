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عودة تاريخية لسيلين ديون: أرباح خيالية وحضور جماهيري غير مسبوق

فنّ
2026-10-30 | 20:23
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عودة تاريخية لسيلين ديون: أرباح خيالية وحضور جماهيري غير مسبوق
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عودة تاريخية لسيلين ديون: أرباح خيالية وحضور جماهيري غير مسبوق

حققت أسطورة البوب الكندية سيلين ديون عودة استثنائية إلى المسرح بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حيث جمعت في المرحلة الأولى من حفلاتها الغنائية في باريس إيرادات قياسية تجاوزت 125.5 مليون دولار، لتثبت مجددًا مكانتها كواحدة من أعلى النجمات دخلاً في تاريخ الحفلات المباشرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلة بيلبورد، اختتمت سيلين ديون البالغة من العمر 58 عامًا المرحلة الأولى من عروضها في 17 تشرين الأول، بعد إقامة 16 حفلاً غنائيًا خلال شهرَي أيلول وتشرين الأول في ملعب بلينيتود أرينا في منطقة نانتير في العاصمة الفرنسية باريس.

وسجّلت العروض أرقامًا غير مسبوقة في تاريخ الإقامات الفنية، حيث بلغ متوسط إيرادات الحفل الواحد نحو 7.8 مليون دولار، وباعت النجمة ما مجموعه 539,000 تذكرة خلال هذه الجولة. وبذلك تفوّقت ديون على إيرادات حافلات فرقة U2 في قاعة Sphere والتي بلغت 6.1 مليون دولار للحفل، كما حققت متوسط حضور جماهيري بلغ 33,700 شخص لكل عرض، وهو ما يعادل ضعف الرقم القياسي السابق في أرشيف بيلبورد بوكس كور والمسجل باسم بيلي جويل بواقع 18,600 تذكرة للحفل. ومن المقرر أن تعود النجمة العالمية إلى نفس المسرح لإقامة 10 عروض قادمة في أيار 2027.

لا تُعَدّ هذه الأرقام الضخمة غريبة على ديون، إذ سبق لها تحقيق نجاحات تاريخية في لاس فيغاس، حيث حصدت عروضها A New Day ما يقارب 385.1 مليون دولار عبر 714 ليلة غنائية بين عامي 2003 و2007، بينما حققت عروضها التالية Céline إيرادات بلغت 296.2 مليون دولار خلال 427 عرضًا بين عامي 2011 و2019.

وتأتي هذه العودة التاريخية بعد تشخيص ديون في عام 2022 بمرض متلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي نادر يسبب تيبسًا في العضلات وتشنّجات مؤلمة. ونقلت مصادر مقربة عن ديون أنها عملت بجدّ طوال الأشهر الماضية لاستعادة لياقتها البدنية والصوتية، معربةً عن امتنانها العظيم للعودة إلى جمهورها والوقوف على المسرح مجددًا بعد تعافيها بشكل كامل.
 
 

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فرنسا.

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