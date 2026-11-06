أصالة تتعرّض للسرقة في أميركا: "حكاية فوق ما بتتصوروا قاهرتني"

تعرضت النجمة السورية أصالة نصري لسرقة علبة مجوهراتها بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عقب انتهائها مباشرة من جولة فنية ناجحة انطلقت من لوس أنجلوس ونيوجيرسي، واختُتمت بحفل حاشد في مدينة ديترويت.



وكشفت أصالة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" تفاصيل الواقعة مرفقةً منشورها بفيديو يوثق كواليس الرحلة، حيث أوضحت أنها استعدت للحفل الأخير فور وصولها إلى الفندق وبدّلت مجوهراتها الشائعة بمقتنياتها الشخصية الخاصة التي اعتادت اصطحابها في أسفارها تجنّباً لتحمل مسؤولية أغراض لا تملكها. وعقب انتهاء الحفل الذي وصفته بالخيالي وسط تفاعل جماهيري كبير، عادت أصالة إلى مقر إقامتها متعبةً، حيث نامت وتفاجأت في الصباح أثناء فتح حقيبتها لتغيير أقراطها باختفاء علبة مجوهراتها بالكامل.



ولم تخفِ الفنانة السورية حجم الألم الذي ألمّ بها، مبينة أن القيمة المعنوية هي الأهم بالنسبة إليها، حيث قالت: "عملت لساعات طويلة وانتظرت لأكثر من عام لأضع اسم أبي على رأسي وأحمل صورته على صدري"، مشيرة إلى أن العلبة تضم أيضاً ذكريات من زوجها وأولادها وهدايا كافأت بها نفسها مع كل نجاح.



ورغم دخول الشرطة على الخط من دون نتائج جديدة منذ نحو أسبوع، أبدت أصالة حزنها من التجربة ووصفها إياها بأنها "حكاية فوق ما بتتصوروا قاهرتني"، لكنها حسمت موقفها بالإصرار على تجاوز الأزمة ومواصلة طريقها، خاتمة رسالتها بكلمات دافئة لجمهورها قبل لقائهم المرتقب في دبي: "أريد أكثر من أي وقت مضى أن أفرح بينكم ومعكم. محبتكم عندي تساوي كنوز الدنيا كلها، ولحظة لقائي بكم هي ولادة حقيقية لسعادة تتحقق عندما أغني لكم".