على منصة المايسترو فلسفة القيادة بين المنطق الهندسي والتفسير الفني محاضرة للقائد البريطاني دايفيد رو (صور)

احتضنت "فيلا عودة" محاضرةً فكرية وموسيقية فريدة بعنوان "فن القيادة الموسيقية" (The Art of the Conductor) من تنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى، بدعوة من المؤلفة الموسيقية هبة القواس. أمسية ثقافية استثنائية اتسمت بالعمق العلمي والرقيّ، وقّعها قائد الأوركسترا البريطاني- الأميركي العالمي المايسترو ديفيد رو (David Wroe). رو هو قامة موسيقية بارزة يشغل حالياً منصب المدير الفني لأوركسترا نيو جيرسي الفيلهارمونية، والمدير الموسيقي لفرقة The Irish Tenors وأوركسترا مانهاتن، والقائد الرئيسي في مهرجان "فينيسيا" الدولي للأصوات. ويحفل سجله المهني بالإنجازات الموسيقية أبرزها عمله لسنوات طويلة مساعداً تاريخياً للأسطورة سيجي أوزاوا أبرز قادة الأوركسترا في التاريخ. وكذلك قيادة كبرى الأوركسترات العالمية، كأوركسترا بوسطن السيمفونية، وسانت لويس، وكولومبوس، والأوركسترا الملكية الاسكتلندية الوطنية، وليل الوطنية، وبورترويكو، وبوسان، والعديد من الأوركسترات الأوبراوية والسيمفونية عبر أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية. كما اقترن اسمه بتعاونات تاريخية مع عمالقة الموسيقى أمثال مستيسلاف روستستروبوفيتش، وإسحاق بيرلمان، وجيسي نورمان، إثر عمله لسنوات كمساعد تاريخي للمايسترو الراحل سيجي أوزاوا في تانغلوود.
المايسترو رو، الحائز على زمالة أوزاوا وشهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعتي مانشستر ونورث وسترن، يجمع في مسيرته بين الأكاديمية والتحكيم الدولي في مسابقات مرموقة كمجلس أوبرا المتروبوليتان، مما جعل من حضوره في بيروت حدثاً استثنائياً بكافة المقاييس.