إعلان تأجيل حفل "في حب موسيقار الأجيال عبد الوهاب والخلود" في كازينو لبنان (صورة)

يعلن المعهد الوطي العالي للموسيقى، الكونسرفتوار عن تأجيل حفل "في حب موسيقار الأجيال عبد الوهاب والخلود" الذي كان مقرراً إقامته الليلة على مسرح كازينو لبنان، وذلك بسبب عارض صحي طارئ ألمّ بالفنانة نادين عوّاد.

وكانت ستحييه الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج.

ويُذكر أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريباً.