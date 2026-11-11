مكتب الوليد الحلاني يوضح تفاصيل حادث السير... وتأكيد على الثقة بالقضاء اللبناني

‏أصدر مكتب الفنان اللبناني الوليد الحلاني بيانًا توضيحيًا بشأن الحادث الذي وقع مساء أمس عند مدخل نفق صائب سلام في بيروت، وأدى إلى وفاة أحد الأشخاص، مقدّمًا روايته لما جرى، ومؤكدًا التزام الفنان بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.



‏وأوضح المكتب أن الحلاني كان يقود سيارته على الطريق العام عند مدخل النفق، في ظل غياب الإنارة بشكل كامل، عندما فوجئ بشخص يعبر الطريق، مشيرًا إلى أنه حاول تفاديه، إلا أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به.



‏وأضاف البيان أن الوليد الحلاني توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وبقي في المكان حتى وصول الفرق الطبية وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب. كما بادر إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجّه شخصيًا إلى المخفر المختص، واضعًا نفسه بتصرّف القضاء والأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.



‏وأشار المكتب إلى أن القضية يتابعها الوكيل القانوني للفنان، مكتب المحامي مارك حبقة، مؤكدًا تعاون الحلاني الكامل مع الجهات المعنية.



‏وفي ختام البيان، تقدّم الوليد الحلاني بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد، سائلًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مجددًا ثقته بالقضاء اللبناني والتزامه بجميع الإجراءات القانونية.



‏وختم المكتب توضيحه بالتأكيد أن صدور البيان يأتي منعًا لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميلها أكثر مما تحتمل.