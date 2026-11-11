بعد حادث ابنها... كوليت الحلاني في أول تعليق: "رح حاربك يا شيطان" (صورة)

بعد حادث الدهس بسيارة الفنان الوليد الحلاني، نجل النجم عاصي الحلاني، الذي أسفر عن وفاة أحد المارة في العاصمة بيروت، نشرت والدة الوليد كوليت الحلاني رسالة مؤثرة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام".



وعبرت كوليت في منشورها عن حالة الألم والقهر التي تعانيها الأسرة وسط الظروف الصعبة والاتهامات والضغوط المحيطة بالحادث، كاتبةً: "رح ضل صلي ومش رح إيأس. بوجه كل قوات الشر، رح حاربك يا شيطان بصلاتي ورح دمرك بإذن الله. مش رح خليك تقرب من عيلتي وولادي، وكل ولاد العالم بين ايديك يا رب. بترجاك تحمين".



وعكس هذا المنشور حالة الصدمة العميقة والدعوات بالصبر والحماية التي تسعى العائلة لالتماسها في محنتها.





يُذكَر أنّ الوليد الحلاني موقوف رهن التحقيق، وقد أصدر مكتبه الإعلامي بياناً يؤكّد فيه تعاونه الكامل مع الأجهزة الأمنية وثقته التامة بالقضاء اللبناني. كما أوضح البيان أنّ الحلاني كان يقود سيارته على الطريق العام عند مدخل النفق، في ظل غياب الإنارة بشكل كامل، عندما فوجئ بشخص يعبر الطريق، مشيرًا إلى أنه حاول تفاديه، إلا أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به.