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ثروة بأكثر من مليار دولار... بول مكارتني يدخل قائمة أغنى الموسيقيين في العالم
فنّ
2026-11-12 | 04:58
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ثروة بأكثر من مليار دولار... بول مكارتني يدخل قائمة أغنى الموسيقيين في العالم
دخل نجم فرقة "البيتلز" السابق بول مكارتني نادي المليارديرات، بعدما قدّرت مجلة "فوربس" ثروته بنحو 1.4 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثالثة على قائمة أغنى الموسيقيين في العالم.
ويتقدّم مكارتني على كلّ من النجم الأميركي جاي زي، الذي يتصدّر القائمة بثروة تبلغ 2.8 مليار دولار، وتايلور سويفت التي حلّت في المرتبة الثانية بثروة تُقدّر بنحو ملياري دولار.
وأرجعت "فوربس" هذا الإنجاز إلى مسيرة مكارتني الفنية الحافلة، ونجاحاته في كتابة الأغاني، إلى جانب استثماراته وقراراته التجارية الذكية ومجموعته الفنية الثمينة.
وكان مكارتني، البالغ من العمر 84 عاماً، قد نشأ في عائلة من الطبقة العاملة في مدينة ليفربول البريطانية، ورغم النجاح العالمي الكبير الذي حققته فرقة "البيتلز"، لم يحصل أعضاؤها في بداياتهم على عائدات تتناسب مع حجم نجاحهم، إذ لم تكن قيمة الأرباح التي يحصلون عليها عن كل ألبوم مباع تتجاوز جزءاً ضئيلاً من السنت.
وفي عام 1969، أسّس مكارتني شركة النشر الموسيقي الخاصة به "MPL Communications"، في خطوة مكّنته من إدارة حقوق الملكية الفكرية لأعماله والحصول على حصة أكبر من العائدات. ووسّعت الشركة نشاطها لتشمل حقوق آلاف الأغنيات، من بينها أعمال لأسطورة الروك آند رول بادي هولي، إضافة إلى أغانٍ شهيرة مرتبطة بعيد الميلاد ومسرحيات غنائية مثل "Grease" و"Annie"، ما ساهم في تعزيز ثروته من حقوق البث والعروض الفنية.
كما ساهمت حقوق تأليف أغنيات "البيتلز" في تحقيق عائدات سنوية لمكارتني تُقدّر بما لا يقل عن 10 ملايين دولار، فيما تجني الشركة القابضة "Apple Corps"، التابعة للفرقة، أكثر من 50 مليون دولار سنوياً من البث الرقمي ومبيعات أسطوانات الفينيل والمنتجات التجارية.
وأضافت "فوربس" أنّ استثماراته العقارية في المملكة المتحدة ومنطقة هامبتونز الأميركية، إلى جانب مجموعته الفنية التي تضم أعمالاً لفنانين عالميين مثل بيكاسو وماغريت، عزّزت مكانته بين أغنى الموسيقيين في العالم.
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