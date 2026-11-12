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بعد 3 سنوات... هل أنهى "البخل" علاقة حبّ سيريناي ساريكايا ومارت ديمير؟
فنّ
2026-11-12 | 11:37
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بعد 3 سنوات... هل أنهى "البخل" علاقة حبّ سيريناي ساريكايا ومارت ديمير؟
شغل خبر الانفصال النهائي للثنائي التركي الشهير، الممثلة سيريناي ساريكايا والمغني مارت ديمير، منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الفنية، وذلك بعد قصة حب استمرت نحو ثلاثة أعوام تخللتها العديد من محطات الانفصال والعودة.
وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر صحفية، من بينها الصحفي التركي عاكف يامان، بأن الثنائي قرر إنهاء علاقتهما بشكل "ودي وهادئ" ومن دون ضجيج، تضاربت الأنباء والتقارير حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. فقد زعمت تسريبات أخرى أن خلافات حادة نشبت بين الطرفين على خلفية ما وصفته بـ"بخل" مارت ديمير وعدم رغبته في الإنفاق، وصولاً إلى شائعات أخرى تتعلق بالخيانة، مع تداول معلومات عن نية ساريكايا اتخاذ خطوة انتقامية" سيتم الكشف عنها لاحقاً.
ولم يصدر الثنائي أي تصريح يؤكد أو ينفي هذه الأنباء حتى اللحظة، مما يترك الجمهور في ترقب لما إذا كان هذا الانفصال نهائياً هذه المرة أم فصلاً جديداً في مسلسل علاقتهما المتقلّبة.
المصدر
فنّ
سيريناي ساريكايا
مسلسلات تركية
مارت ديمير
انفصال سيريناي.
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