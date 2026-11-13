بعد الجدل بشأن قضية المخدرات… أفرا ساراتشوغلو تصعّد وتلاحق المسيئين قضائيًا

أعلنت شركة "PH7 Entertainment"، المسؤولة عن إدارة أعمال الممثلة التركية أفرا ساراتشوغلو، اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حملات التنمّر والإساءة التي طالت الفنانة، عقب تداول تقارير عن نتائج فحوصات أُجريت لها، أشارت إلى وجود آثار لمادة الكوكايين في عينات من شعرها.



وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أنّها رصدت حسابات نشرت محتوى مسيئًا تضمّن عبارات سبّ وقذف وتحريض ضد الممثلة التركية، مؤكدةً تحديد الحسابات المعنية وتقديم شكاوى جزائية وبلاغات إلى النيابة العامة بحق المسؤولين عنها.



وشدّدت إدارة أعمال ساراتشوغلو على ضرورة التمييز بين النقد المشروع وحملات التشهير والإساءة الممنهجة، معتبرةً أنّ التعدّي على الكرامة الإنسانية يتجاوز حدود حرية التعبير.



وأكدت الشركة عزمها متابعة الإجراءات القضائية وعدم التهاون في ملاحقة المتورطين في الإساءة إلى الفنانة، في خطوة تهدف إلى وضع حدّ للهجمات التي تعرّضت لها أخيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأثار البيان تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط رسائل دعم من جمهور ساراتشوغلو، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية التي أعلنتها إدارة أعمالها.