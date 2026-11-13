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نمر أبو نصّار: "يحقّ للكوميدي أن يمزح بالدين"... وهذه قصته مع الخيانة والعلاج النفسي
اخبار البرامج
2026-11-13 | 14:30
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نمر أبو نصّار: "يحقّ للكوميدي أن يمزح بالدين"... وهذه قصته مع الخيانة والعلاج النفسي
حلّ الكوميدي اللبناني-الأميركي نمر أبو نصّار ضيفاً على برنامج "المسار"، في حلقة مليئة بالتصريحات الجريئة والمواقف الإنسانية والفنية، تطرّق خلالها إلى محطّات بارزة من مسيرته المهنية وحياته الشخصية، مسلطاً الضوء على قضايا اجتماعية وفنية شائكة.
توقّف أبو نصّار عند أضخم جولة كوميدية له في الولايات المتحدة والتي شملت 67 مدينة، كشف خلالها عن شعور غريب بالوحدة والضياع انتابه رغم النجاح الكبير، إذ اعتاد على صخب المسرح وتفاعل الجماهير، ليفاجأ بالعودة المتكررة إلى المنزل بمفرده.
وأكّد نمر أبو نصّأر أنّه رغم انتشاره الواسع وعروضه الضخمة لم يصنع ثروة مادية من الكوميديا، لأنّه يعيد استثمار في العروض اللاحقة. كما كشف أنّه يعمل أيضاً كـ"ستريمر"، أي يجني المال من المتابعين الذين يشاهدونه يبثّ ألعاب الفيديو مباشرةً، ويستفيد من هذه المهنة الثانية لتسديد فواتيره وتقليل السفر في عروض كوميدية للبقاء مع عائلته.
وعلى الصعيد الشخصي، تحدث أبو نصّار بصراحة عن تعرضه للخيانة 3 مرّات في الماضي من ثلاث حبيبات مختلفات بسبب سوء اختياره. وفي المقابل، غمر زوجته "فانيسا" بكلمات الحب والامتنان العميق، معرباً عن ثقته المطلقة بها وسعادته الغامرة بحياتهما المشتركة وبابنهما، لدرجة أنه أكد استحالته تصديق أي شائعة خيانة تخصها حتى لو أخبرته هي بذلك بنفسها أو أرسل له أحد إثباتاً على ذلك.
وفي تجربة إنسانية مؤثرة، كشف أبو نصّار عن معاناته مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) الذي ساهم بطريقة إيجابية في تشكيل مسيرته الكوميدية. وروى بتأثّر كيف بكى عند بدء علاجه النفسي وهو في الـ 41 من عمره، عندما اختبر للمرة الأولى شعور صفاء الذهن والهدوء، والتفت لزوجته قائلاً بذهول: "أنتم هكذا تعيشون؟".
وفي الشأن العام وحرية التعبير، تطرّق أبو نصّار إلى الهجوم الذي تعرضت له الكوميدية شادن فقيه والكوميدي نور حجّار، فرأى أن الكوميديين هم "فلاسفة المجتمع" ويحقّ لهم المزاح بأي موضوع، حتّى ولو كان الدين، في حين تبقى حرية الشراء ومتابعة العروض خياراً للجمهور. وانتقد بشدة المهددين بالقتل والجهات التي تحاول تكميم الأفواه، مطلقاً عبارتها الصارخة: "يا عيب الشوم على كل حدا بيمنع لبناني يفوت عبلده، ويا عيب الشوم على اللي حققوا مع نور حجّار".
وأكد نمر أنّه شخصياً يرفض السخرية من الدين في عروضه الخاصة لاعتباره خارج إطار الكوميديا بالنسبة له، لكنّه مهتمّ بسماع هذا النوع من الكوميديا من الآخرين وتقييمه.
وكشف نمر أنّه يرفض تماماً المزاح حول الميول الجنسية أو الاستقواء على الأقلّيات، مشدّداً على أن من يختار التحول الجنسي لا يفعل ذلك للتسلية بل نتيجة حالات بيولوجية ونفسية مثل اضطراب تشوه الجسم أو "ديسمورفوفوبيا"، مشيراً إلى أنّه يسخر ممَّن يؤذون هذه الفئة من الناس.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
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فنّ
اخبار البرامج
نمر بو نصار
كوميديا
رودولف هلال
المسار
برنامج
شادن فقيه
نور حجار
خيانة
علاج نفسي.
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