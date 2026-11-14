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قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية
فنّ
2026-11-14 | 11:30
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قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية
في خطوة مفاجئة، أعلن الفنان السوري "الشامي" عن قراره بالابتعاد موقتاً عن الساحة الفنية لفترة غير محددة، وذلك لأسباب صحية وأخرى شخصية فضّل عدم الخوض في تفاصيلها.
وفي سلسلة من الرسائل المكتوبة عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، أوضح الشامي أنّ حفله القادم في العاصمة اللبنانية بيروت سيكون محطته الأخيرة مع الجمهور قبل بدء فترة التوقف. وقال في رسالته لجمهوره: "لأني مش حابب اختفي فجأة، أقل واجب وضحلكم. رح تكون آخر حفلة مع بعضنا حفلة بيروت، ومضطر ابتعد عن الفن فترة مش قادر حددها ولكن نشالله مش طويلة، لأسباب صحية وغير صحية مش حابب صرح عنها".
وحرص الشامي على طمأنة محبّيه ومشاركتهم تفاصيل مشاريعه القادمة، مؤكداً أنه يعمل على تحضير أعمال جديدة لتعويضهم فترة غيابه، حيث أشار إلى أنه يعتزم إطلاق ما تبقّى من ألبومه الجديد خلال الشهر القادم، والذي يتضمن 6 أغاني جديدة دفعةً واحدة.
أمام هذا الخبر، انهالت على الشامي رسائل محبيه الذين حزنوا لقرار ابتعاده، ما دفعه لطمأنتهم بنبرة تفاؤل وإيجابية تعكس ارتباطه الوثيق بهم: "يا جماعة رايح اخد بريك وراجع، وبهل فترة بحضرلكوم ألبوم جديد وقصص جديدة. مش رايح للحرب بلا دراما أنت وياه، انطروني لأنو قاعد ع قلبكم وقلبهم، وأصلاً في ألبوم وحفلتين جايين بشوفكم فيهم". واختتم رسائله بالقول: "سامحوني، انشالله تحبوا الألبوم، بحبكم."
فنّ
الشامي
اعتزال
ابتعاد عن الفن
تعا
اغاني الشامي.
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