رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

شارك النجمان ناصيف زيتون ورحمة رياض متابعيهما عبر خاصية "الستوري" على تطبيق إنستغرام سلسلة من اللقطات الطريفة والمواقف غير المتوقعة التي رافقت رحلة عملهما الأخيرة إلى المكسيك، وسط أجواء غلب عليها العفوية وروح الدعابة.وبعد رحلة طيران استمرت نحو 23 ساعة متواصلة برفقة فريق عملهما، وصل النجمان إلى وجهتهما في المكسيك، ليتفاجآ بعدم وصول حقائب السفر. وتفاعل النجمان مع هذا المأزق بروح الفكاهة، حيث نشرت رحمة مقطع فيديو عفوياً تسأل فيه ناصيف: "منذ كم يوم ترتدي هذه الثياب؟"، ليردّ عليها ضاحكاً بأنه يرتديها منذ 3 أيام، قبل أن يتوجّها برفقة الفريق للتسوّق وشراء ملابس جديدة.ولم تتوقف مفاجآت الرحلة عند هذا الحد، إذ وثّقت رحمة رياض عبر حسابها مأزقاً إضافياً تعرّضا له خلال تنقلاتهما في المكسيك، حيث انفجر إطار السيارة التي كانت تقلّهما، ما أضاف مزيداً من المواقف الطريفة إلى يوميات رحلتهما.