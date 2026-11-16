بعد عام من الحب... جو جوناس ينفصل عن حبيبته وهذه أسباب الانفصال

انفصل النجم الأميركي جو جوناس عن حبيبته عارضة الأزياء تاتيانا غابرييلا، بعد علاقة عاطفية استمرّت لأكثر من عام، وسط تقارير كشفت عن خلافات تتعلّق بالثقة واختلاف نمط حياتهما.

وبحسب موقع "Page Six"، أكّد مصدر مطّلع انتهاء العلاقة بين جوناس، البالغ من العمر 37 عاماً، وغابرييلا، البالغة 30 عاماً، قبل أسابيع من انتشار الخبر، بعدما بدأت علاقتهما في صيف عام 2025.

وفي التفاصيل، بدأت الأمور بين جوناس وغابرييلا تتغيّر مع ازدياد التزامات جوناس المهنية، ما أدّى إلى قضائهما فترات أطول بعيداً عن بعضهما. كما واجها بعض المشكلات المتعلّقة بالثقة، والتي حاولا تجاوزها خلال علاقتهما، مشيراً إلى أن غابرييلا كانت الطرف الذي اتّخذ قرار الانفصال.

وأوضح أن اختلاف نمط حياتهما شكّل أحد أبرز أسباب انتهاء العلاقة، خصوصاً في ظل انشغال جوناس بجولته الغنائية مع فرقة "Jonas Brothers"، إلى جانب مسؤولياته العائلية كأب لطفلتين من زوجته السابقة، الممثلة صوفي تيرنر.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق علني من جوناس أو غابرييلا بشأن خبر انفصالهما.