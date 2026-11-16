بعد سنوات من التكهنات... الكشف رسمياً عن جيمس بوند الجديد (صورة)

بعد سنوات من التكهنات والانتظار، أعلنت شركة "Amazon MGM Studios" رسمياً اختيار الممثل البريطاني روبرت باتينسون لتجسيد شخصية العميل السري الشهير جيمس بوند، خلفاً للنجم دانيال كريغ، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في تاريخ سلسلة الأفلام العالمية.

وجاء الإعلان، الاثنين، عبر الحساب الرسمي لسلسلة "007"، من خلال مقطع فيديو قصير ظهر فيه باتينسون، البالغ من العمر 40 عاماً، مرتدياً بدلة رسمية سوداء ويحمل مسدساً، في إطلالة تستحضر الشخصية السينمائية الشهيرة.

وفي أول تعليق له على اختياره للدور، أعرب باتينسون عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكداً أن تجسيد شخصية جيمس بوند يُعدّ شرفاً كبيراً بالنسبة إليه، ووصف الفرصة بأنها حلم تحقّق، موجّهاً الشكر إلى صنّاع الفيلم وشركة الإنتاج على ثقتهم به.

ويأتي اختيار باتينسون بعد بحث طويل عن الممثل الذي سيتولّى المهمة خلفاً لدانيال كريغ، الذي جسّد شخصية العميل "007" على مدى 15 عاماً، قبل أن يودّعها في فيلم "No Time to Die" عام 2021.

ومن المقرر أن يتولّى المخرج الكندي دينيس فيلنوف إخراج الفيلم الجديد، فيما يتولّى ستيفن نايت كتابة السيناريو، على أن يشرف على الإنتاج كلّ من إيمي باسكال وديفيد هيمان.