جيمري بايسال تعيش قصة حب مع شخصية تركية شهيرة... وهكذا تمّ الإعلان عن العلاقة (صورة)

في خطوة حسمت التكهنات التي انتشرت مؤخراً عبر وسائل الإعلام التركية، أعلن لاعب نادي بشكتاش والمنتخب التركي لكرة القدم، إميرهان توبتشو، رسمياً عن ارتباطه بالممثلة التركية جيمري بايسال.



وجاء ذلك بعد أن نشر توبتشو صورة عبر خاصية “الستوري" على حسابه في “إنستغرام”، ظهرت فيها بايسال تجلس بعفوية وهي تبتسم داخل أحد المطاعم مرتديةً سترة المنتخب التركي باللون الأحمر، وأرفق اللاعب الصورة برمز قلب أحمر في إشارة واضحة لتأكيد قصة حبّهما، ليقوم الثنائي لاحقاً بتبادل ومشاركة المنشور عبر صفحاتهما الشخصية.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لافتة لجيمري بايسال علّقت فيها على أنباء ارتباطهما بالقول: "لقد قلت لكم مسبقاً إن حدث شيء ما سترونه وتسمعونه، ها قد سمعتموه بجمال".