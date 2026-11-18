الصوت الحاضر في ذاكرة الأجيال... تكريم الفنانة القديرة هدى حداد في الدورة التاسعة من مهرجان "الزمن الجميل"

كرّمت الدورة التاسعة من مهرجان "الزمن الجميل" الفنّانة القديرة هدى حداد، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعطاء منذ عام 1959.



وقد تألّقت هدى حدّاد كنجمة شاملة في الزمن عبر مشاركاتها في المسرح الغنائي الرحباني، مثل "بترا" و"ميس الريم"، إلى جانب السينما، وأغانيها الخالدة، وفي مقدمتها "بيني وبينك يا هالليل". ويأتي هذا التكريم تتويجاً لإرثها الراقي وبصمتها الخاصة التي لا تزال مطبوعةً في وجدان الجمهور رغم ابتعادها تدريجياً عن الأضواء.