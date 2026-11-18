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من روائع التاريخ إلى قمّة الدراما العربية... "الزمن الجميل" يكرّم النجم جمال سليمان
فنّ
2026-11-18 | 13:31
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من روائع التاريخ إلى قمّة الدراما العربية... "الزمن الجميل" يكرّم النجم جمال سليمان
احتفى مهرجان "الزمن الجميل" في نسخته التاسعة بتكريم الفنان والمخرج السوري القدير جمال سليمان، تقديراً لمسيرته الفنية الاستثنائية التي أثرت الدراما العربية والمسرح لعقود.
ويأتي هذا التكريم تتويجاً لإسهاماته الفنية البارزة التي انطلقت من الدراسة الأكاديمية في دمشق وبريطانيا، لتثمر عن روائع الدراما التاريخية السورية مثل "التغريبة الفلسطينية"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، مروراً بنجاحه الجماهيري الكبير في الدراما المصرية عبر "حدائق الشيطان" و"أفراح إبليس"، وصولاً إلى أعماله الحديثة مثل "الخروج إلى البئر".
ويُعَدّ هذا التكريم تأكيداً على مكانة جمال سليمان كأحد أهمّ أعمدة التمثيل في العالم العربي.
فنّ
جمال سليمان
ممثل سوري
تكريم
مهرجان
الزمن الجميل.
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