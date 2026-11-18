كرّمت النسخة التاسعة من مهرجان "الزمن الجميل" في لبنان الأيقونة الدرامية المصرية "ليالي الحلمية" بجائزة "المسلسل الأيقونة"، وتسلّمت التكريم الفنانة القديرة صفية العمري التي جسدت الشخصية الخالدة "نازك السلحدار".



وجاء هذا التكريم تتويجاً للنجاح المدوّي الذي حققه المسلسل منذ انطلاق عرضه عام 1987، كملحمة وثّقت تاريخ مصر الحديث عبر رؤية الكاتب أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وبمشاركة نخبة من كبار النجوم. وامتدّ المسلسل لخمسة أجزاء عُرِضَت حتى عام 1995، بينما عاد العمل عام 2016 ليقدّم جزءه السادس مع تغيّر جذري في فريق العمل.