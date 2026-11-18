عزلته بسبب المرض لم تَمحُ إبداعه... مهرجان "الزمن الجميل" في زيارة تكريمية إلى الفنان يوسف فوزي

كرّم مهرجان "الزمن الجميل" في نسخته التاسعة الممثل المصري القدير يوسف فوزي، من خلال عرض تقرير مصوّر يوثّق زيارة خاصة لمنزله في القاهرة، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود وتركت بصمة خالدة في السينما والدراما التلفزيونية.



وبدأت رحلة الفنان يوسف فوزي في أوائل الثمانينيات، ليطلّ على الجمهور للمرة الأولى في فيلم "النمر الأسود" عام 1984. وتوالت أعماله البارزة التي جمعته بكبار النجوم، مثل أدواره الشهيرة في أفلام "حتى لا يطير الدخان"، و"الغول". أمّا على الشاشة الصغيرة، فتألّق في مسلسلات بارزة مثل "الملك فاروق"، و"سرايا عابدين"، وصولاً إلى مسلسله الأخير "أستاذ ورئيس قسم".



والمفارقة المؤثرة في مسيرة يوسف فوزي هي تجسيده دور مريض بالشلل الرعاش "باركنسون" في مسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000، ليصاب بالمرض ذاته في الواقع، ما دفعه لاعتزال الفنّ نهائياً عام 2016 مفضّلاً العزلة في منزله. ولكن، لم يسمح المرض بمحو تميّزه الفنّيّ ونجاحه من ذاكرة الجمهور العربي الذي يقدّره كقامة فنّيّة كبيرة.