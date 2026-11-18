أيقونة الفولكلور اللبناني: تكريم فهد العبدالله في النسخة التاسعة لمهرجان "الزمن الجميل"

كرّم مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة الفنّان ومصمم الرقص اللبناني فهد العبدالله، تقديراً لمسيرته الممتدّة لأكثر من 47 عاماً في خدمة الفولكلور والدبكة اللبنانية.



وقد انطلق ابن قضاء بعلبك رسمياً عام 1979 عبر "تلفزيون لبنان"، ورافق في مسيرته السيدة فيروز والأخوين رحباني في أضخم أعمالهم المسرحية. كما أسّس "فرقة فهد العبدالله للفنون الشعبية واللبنانية" التي جابت المسارح العربية والدولية لأكثر من ربع قرن، بما فيها معهد العالم العربي في باريس، مقدّماً لوحات تراثية تجمع بين أصالة الأزياء والخطوات والتحديث المسرحي.