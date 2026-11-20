كرّم مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة الإعلامية المصرية هالة سرحان، خلال الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان، تقديراً لمسيرتها الطويلة في الإعلام العربي.

وتُعدّ سرحان من أبرز الإعلاميات اللواتي ساهمن في تطوير البرامج الحوارية العربية، إذ عُرفت بأسلوبها المباشر وطرحها قضايا اجتماعية وفنية أثارت نقاشات واسعة.

وقدّمت خلال مسيرتها عدداً من البرامج الشهيرة، أبرزها "يا هلا" و"هالة شو" و"ناس بوك" و"في الممنوع".

ولم تقتصر تجربتها على الشاشة، بل تولّت أيضاً مناصب إدارية وتحريرية في مؤسسات إعلامية عربية، من بينها مجلة "سيدتي" وشبكة راديو وتلفزيون العرب.

وجاء تكريمها تقديراً لإسهاماتها في الإعلام العربي، ولدورها في ترسيخ حضور المرأة في البرامج الحوارية.