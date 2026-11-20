كرّم مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة الممثلة اللبنانية رندى أسمر، خلال الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان، تقديراً لمسيرتها الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون.

وتُعدّ أسمر من الوجوه البارزة في المشهد المسرحي اللبناني، إذ شاركت في أكثر من 20 عملاً مسرحياً.

كما شاركت في أعمال تلفزيونية، أبرزها "العاصفة تهب مرتين" و"جبران خليل جبران" ومسلسل "ياسمينة" الّذي عُرض عبر شاشة الـLBCI.

وإلى جانب التمثيل، ساهمت أسمر في المجال الأكاديمي من خلال تدريس فنون التمثيل في الجامعة اللبنانية، فضلاً عن نشاطها في إدارة المهرجانات والمشاريع المسرحية.

وجاء تكريمها تقديراً لمسيرة جمعت بين الأداء الفني والعمل الأكاديمي، وأسهمت في إثراء الحركة المسرحية اللبنانية.