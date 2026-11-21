غازاروس ألطونيان حاضر في "الزمن الجميل" تحية وفاء لوجه ترك بصمته في أعمال الرحابنة

يستعيد مهرجان "الزمن الجميل" في نسخته التاسعة ذكرى الممثل اللبناني الراحل غازاروس ألطونيان، في تحية تقدير لمسيرته الفنية وبصمته في المسرح والتلفزيون والسينما اللبنانية.



واشتهر ألطونيان بأدواره التي جسّد من خلالها الشخصية الأرمنية، ولا سيّما في أعمال زياد الرحباني والأخوين رحباني، حيث ترك حضوراً مميزاً في ذاكرة الجمهور اللبناني.



ويأتي هذا التكريم وفاءً لفنان ساهم في إثراء المشهد الفني اللبناني، وبقيت شخصياته وأدواره جزءاً من ذاكرة الأعمال التي شارك فيها.





