أحيا السوبرستار اللبناني راغب علامة حفلاً غنائياً في "Congress Arena"، من تنظيم الأستاذ طارق عليق، فيما تولّى تقديم الحفل الإعلامي سعيد حريري، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور.

وقبل صعود النجم اللبناني إلى المسرح، التقت كاميرا الـLBCI عدداً من محبّيه، الذين اختاروا أغانيهم المفضّلة من أرشيفه الغنائي الحافل بالنجاحات، من بينها "يا ريت" و"أنا راغب" و"قلبي عشقها"، وصولاً إلى أغنيته الجديدة "مزاجية".

ولم تتوقّف المفاجآت عند هذا الحدّ، إذ دخلت كاميرا الـLBCI إلى كواليس الحفل والتقت راغب علامة، الذي شاهد إجابات معجبيه وتفاعل معها بعفوية، واعداً جمهوره بأداء جميع الأغاني التي اختاروها خلال المقابلات.

وبالفعل، أشعل السوبرستار الأجواء على المسرح بباقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، من بينها "نسيني الدنيا" و"يا بنت السلطان" و"قلبي عشقها" و"مغرم يا ليل" و"الحب الكبير" و"يللي باعنا" و"جنون"، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين ردّدوا كلمات أغانيه.

فكيف كانت ردّة فعل راغب علامة على اختيارات جمهوره؟ وما الأغاني التي تصدّرت قائمة المفضّلة لدى محبّيه؟