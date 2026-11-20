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"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
اخبار البرامج
2026-11-20 | 15:08
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"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
حلّ الفنّان اللبناني وديع الشيخ ضيفاً على الإعلامي رودولف هلال في برنامج "المسار" عبر شاشة الـLBCI، حيث استعاد بداياته قبل احتراف الغناء، وتحدّث عن علاقته بفنّاني جيله والجيل الجديد، وكشف عن أغنية أهداها إليه فضل شاكر.
وقال الشيخ إنّ الفنّ كان حلمه منذ الطفولة، رغم معارضة والده دخوله هذا المجال. وروى أنّه عمل نجّاراً وحدّاداً وفي صيانة المكيّفات قبل احتراف الغناء، وأنّه كان يفرح حين يجني 50 دولاراً في الأسبوع.
وعن بداياته في الوسط الفنّي، قال إنّ بعض الفنّانين كانوا يخجلون من ذكر اسمه ويؤخّرون غناءه إلى آخر الليل. وأضاف أنّ بعضهم دفع للصحف كي تهاجمه، معتبراً أنّ تلك الهجمات ساهمت في تعزيز حضوره. وقال إنّه بنى لنفسه ما سمّاه "مافيا فنّيّة"، وإنّ مَن وصفوا لونه الفنّي بـ"النوّاري" باتوا يؤدّونه. وأضاف أنّه أعاد مطربين إلى الساحة بعدما كانوا، على حدّ تعبيره، "تحت سابع أرض"، قائلاً: "ما حدا قدر يهزّ إمارتي".
وعلى صعيد الحفلات، اعتبر الشيخ أنّه الفنّان الأكثر جذباً للجمهور في لبنان، وقال إنّ نحو 28 ألف شخص يحضرون حفلاته شهرياً، وإنّه لو أحيا حفلة واحدة في الشهر، فلن يجد مكاناً يتّسع لجمهوره.
وعن علاقته بالجيل الجديد، قال الشيخ إنّ الفنّانين الشباب على الساحة اليوم أصدقاؤه، وذكر منهم سان ليفانت وتوليت. ووصف الشامي بأنّه "حبيبي وبطل"، معتبراً أنّه يشبهه في غروره وثقته بنفسه. أمّا عن الديو الغنائي، فأوضح أنّه لا يرغب حالياً في تقديم ديو مع أحد، وأنّه قادر على التعاون مع مَن يشاء متى أراد.
وكشف الشيخ أنّه سجّل أغنية أهداها إليه فضل شاكر، وقال: "كل إنسان عمل مع فضل شاكر ضرب ناقص رح يتحاسب". وردّاً على انتقاد ناصيف زيتون لمَن يكثرون من قول "أنا"، علّق: "بس يقدر يقول أنا المعلّم ما يقصّر".
وفي الشأن السياسي، أعلن الشيخ أنّه طلب موعداً لزيارة رئيس الجمهورية، وانتقد مَن يهاجمون الرئيس من منازلهم، قائلاً إنّ الرئيس "لا ينام". كما أثنى على رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، قائلاً: "إذا في أنضف من سعد الحريري بالكون يفرجوني مين".
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغط هنا.
فنّ
اخبار البرامج
وديع الشيخ
المسار
رودولف هلال
الشامي
سانت ليفانت
فضل شاكر
رئيس الجمهورية
سعد الحريري
نجوى كرم
بيسان اسماعيل
توليت
راغب علامة
رامي عياش
ناصيف زيتون.
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