بعد أخبار الخيانة والانفصال: محمد سامي يحسم مصير علاقته بمي عمر... ووالداه يدخلان على خطّ الأزمة

حسم المخرج المصري محمد سامي الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر، مؤكداً أن ما يُتداول حول وقوع طلاق أو خلافات زوجية هو محض افتراء، ومشدداً على متانة علاقتهما المستمرة منذ 16 عاماً.



وأوضح سامي، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه فوجئ بهذه الأنباء أثناء انشغاله بتصوير مسلسله "تمكين" وانشغال مي بتصوير مسلسلها "حليمة جبران"، مهاجماً مروّجي الشائعات بقوله: "إلى كل من اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مصدر رزق له من خلال تأليف الشائعات من العدم، لا توجد خيانة ولا طلاق ولا أي مشكلة من الأساس.. هناك تصوير ونجاح وحب ورزق وخير، لا أكثر".



وأضاف مؤكداً قوة علاقتهما: "أنا ومي متزوجان منذ ١٦ عاماً، ولم يخطئ أحدنا بحق الآخر، ولم يرفع أي منا صوته على الآخر. ومنذ اليوم الأول لزواجنا وحتى اليوم، اتفقنا على أن ما يجعل العلاقات تنجح هو الاحترام". واختتم رسالته موجهاً حديثه للشامتين: "أما كل من صدّق هذا الكلام المختلق وسعد به وشمت، فأود أن أقول له إننا بخير، وأسأل الله أن يرزقك في حياتك شخصاً تحبه ويحبك، كما أحب أنا وزوجتي بعضنا بعضاً".



وعلى خط الأزمة ذاتها، تدخّل والدا المخرج لوضع حدّ للتكهنات التي بدأت بعد ربط متابعين بين الثنائي وخبر مجهول المصدر عن انفصال مخرج شهير. فكتب والده سامي عبد العزيز أمين عبر "فيسبوك": "الحمد لله الذي أنعم على ابني محمد بزوجة كريمة أصيلة، وأنعم عليها برجل محترم طيب الأصل وكريم الخلق، ونسأل الله الهداية لمَن يختلقون القصص ويشغلون أنفسهم بأعراض الناس وخصوصياتهم"، داعياً الله أن يحفظهما لابنتيهما "تايا وسيلين". بدورها، نفت والدته الدكتورة صبورة السيد صحة هذه الأنباء في تصريحات لموقع "المصري اليوم"، قائلةً: "لا بعد الشر عليهم، والسوشيال ميديا بتكبر المواضيع، ومش لاقيين حد يتكلموا عليه غير مي وسامي".



يُذكر أنّ محمد سامي ومي عمر تزوجا عام 2010، وأثمر زواجهما عن ابنتين، وشكّلا على مدى سنوات ثنائياً بارزاً قدّم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة.