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انتقادات تلاحق فيلم براد بيت الجديد... تشوّهات بصرية بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي (صور)
فنّ
2026-11-24 | 06:04
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انتقادات تلاحق فيلم براد بيت الجديد... تشوّهات بصرية بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي (صور)
أثار الفيلم الجديد من بطولة النجم الأميركي براد بيت، "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"، موجة واسعة من الاستياء بين النقّاد والجمهور على خلفية اتّهامات لصنّاعه بالاعتماد المفرط وغير المتقن على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المشاهد.
وانطلق الجدل عبر منصّة "إكس"، حيث رصد متابعون ونقّاد تشوّهات بصرية واضحة اعتبروها ناتجةً عن تدخّلات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، عبّر صانع الأفلام والناقد التقني باتريك توماسو عن خيبة أمله الشديدة بعد مشاهدته الفيلم، واصفًا ما رآه بأنّه من أسوأ وأوضح توظيفات الذكاء الاصطناعي في إنتاج سينمائي ضخم، معتبرًا أنّ هذا الجانب التقني أفسد عملاً كان مؤهّلاً ليكون جزءًا ثانيًا مميزًا.
وشارك اختصاصيون في مجال المؤثرات البصرية ورواد مواقع التواصل الرأي ذاته، مؤكدين أنّ حجم اللقطات المولّدة آليًّا يفوق التوقّعات. وعدّد توماسو العيوب البصرية التي لاحظها، مثل تغيّر ملامح وجوه الممثلين داخل اللقطة الواحدة، واختلال التفاصيل الدقيقة، ووجود حركات غير منطقية، فضلاً عن استبدال أداء بعض الشخصيات وتوليد عناصر كالنيران واللافتات وحركة المرور بالكامل. وأشار إلى أنّ هذه الأخطاء تظهر حتى في الإعلان الترويجي للفيلم، وأعطى مثلاً عن مشهد لعربة تسير نحو الخلف بينما يمسك راكباها بحبال خيول تظهر خلفهما بدلاً من أن تجرّهما.
وتشكّل هذه الانتقادات مفارقة لافتة في مسيرة المخرج الأميركي ديفيد فينشر، الذي رسّخ مكانته في هوليوود عبر روائع مثل "Se7en" و"Fight Club" و"The Social Network"، وعُرف بهوسه بالتفاصيل الدقيقة وقدرته الفائقة على دمج المؤثرات البصرية بسلاسة تامة من دون أن يلاحظها المشاهد.
وتزامن الجدل مع تصريحات لفينشر دافع فيها عن استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما، رافضًا الاكتفاء بأساليب التصوير التقليدية، ومعتبرًا أنّ السينما فنّ حديث العهد يحتاج للتطور المستمر، متسائلًا: "هذه التقنية باتت واقعًا، فلماذا نمتنع عن استخدامها؟".
فنّ
براد بيت
كليف بوث
هوليوود
افلام اميركية
اخطاء اخراجية
ذكاء اصطناعي.
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