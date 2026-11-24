تتقاطع المسارات الإبداعية حين تستدعي الموسيقى جذورها، فتفتح بين أرمينيا ولبنان أفقاً سمفونياً يتجاوز حدود الجغرافيا نحو ذاكرةٍ مشتركة من الجمال.

تحت هذا العنوان الجامع، "تحية إلى الموسيقى الأرمنية واللبنانية" (Tribute Concert to Armenian & Lebanese Music)، التقت الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بجمهورها في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين – المونو، فاجتمعت في هذه المحطة الفنية رؤى المعهد الوطني العالي للموسيقى برئاسة المؤلفة هبة القواس، ومهرجان موسيقيات بعبدات (Les Musicales de Baabdath) في دورته العاشرة (2016–2026)، برعاية سفارة جمهورية أرمينيا في لبنان، ضمن فعاليات موسم "2026 – عام وليد غلمية". ومع تولّي المايسترو رافي ميكايليان دفة القيادة وعزف الفنان الأرمني المكرّم هايك مليكيان على البيانو، تحوّلت الأمسية إلى مساحةٍ ثريّة بالحوار الفني بين إرثين عريقين.

افتُتح اللقاء بكلمة لمؤسس مهرجان موسيقيات بعبدات ومديره الفني سليمان قرباني، وضعت الحفل في إطاره المؤسسي والثقافي كمحطة بارزة ضمن احتفالات المهرجان بالذكرى العاشرة لتأسيسه، وثاني تعاونٍ يجمعه بالكونسرفتوار خلال هذه الدورة امتداداً لشراكةٍ راسخة على مدى سنوات. وأبرزت الكلمة القيمة الاستثنائية لدعم المعهد الوطني العالي للموسيقى ورئيسته د. هبة القواس، بوصفه دعماً يتجاوز الإمكانات اللوجستية والفنية ليُجسّد إيماناً حقيقياً بالمبادرات الثقافية المستقلة التي تُبقي لبنان حاضراً على خريطة الموسيقى الجادّة محلياً ودولياً.

كما توجّه قرباني بالشكر إلى سفارة جمهورية أرمينيا في لبنان ممثَّلةً بسفيرها، وإلى القيّمين على كنيسة القديس يوسف، مرحّباً بالضيفين القادمين من يريفان: المايسترو رافي ميكايليان تلبيةً لدعوة الكونسرفتوار، وعازف البيانو والمؤلف هايك مليكيان الذي يحلّ ضيفاً على المهرجان للمرة الثالثة منذ انطلاقته عام 2016، مع الإشارة إلى إطلالته المنفردة في قاعة الأسمبلي هول في الجامعة الأميركية في بيروت، ودعوة الجمهور إلى دعم استمرارية المهرجان لعقدٍ جديد، قبل دعوة د. هبة القواس إلى اعتلاء المنبر.

ثم قدّمت د. هبة القواس قراءةً وجدانية وفكرية للأمسية، استهلّتها بالاحتفاء بإرث وليد غلمية بعد خمسة عشر عاماً على رحيله، مشيرةً إلى أن غلمية في سمفونيته يستحضر التاريخ ويحوّله إلى رؤية موسيقية تنبض بالإيمان والهوية والذاكرة، فتتجلّى الروح العربية في لغة سمفونية ذات أبعاد إنسانية عالمية.

كما خصت القواس عازف البيانو الأرمني الاستثنائي هايك مليكيان بترحيب خاص، مشيدة بقدرته الفريدة على الجمع في عزفه بين البراعةٍ التقنيةٍ المذهلة والعمقٍ الفكري والتعبيري، وبشغفه الدائم بالموسيقى المعاصرة واستكشاف آفاقها الجديدة. وهو يقدم للجمهور في الأمسية كونشرتو البيانو للمؤلف الأرمني الكبير آرام خاتشاتوريان.

وتوقفت القواس عند حكاية المايسترو رافي ميكايليان، اللبناني من أصول أرمنية، الذي كان طفلاً يجلس بين جمهور حفلات أوركسترا الكونسرفتوار في هذا الفضاء نفسه، حيث وُلد حلمه بأن يصبح قائد أوركسترا، قبل أن يسافر ويتعلّم ويشقّ طريقه ليغدو قائداً في دار الأوبرا الوطنية الأرمنية، ويعود الليلة في عودةٍ مفعمة بالمعنى إلى الوطن ليقود الأوركسترا ذاتها التي ألهمته يوماً. ومن هذه القصة استخلصت القواس جوهر رسالة الكونسرفتوار: "الأوركسترا لا تصنع الموسيقى فحسب، بل تصنع الأحلام أيضاً"، مؤكدةً أن "كل موسيقي كبير كان يوماً حالماً صغيراً، ونحن هنا لنجعل تلك الأحلام ممكنة"، وهو الأفق الذي أُطلقت لأجله الأوركسترا الوطنية للشباب – لبنان، إلى جانب الأوركسترات والجوقات الناشئة. كما حيّت مهرجان "موسيقيات بعبدات" ومؤسسه ومديره الفني سليمان قرباني على رؤيته وشغفه، مثمّنةً الشراكة الثقافية مع سفارة أرمينيا، ورمزية كنيسة القديس يوسف التي ارتبطت بذاكرة الكونسرفتوار وبداية حلم المايسترو.

على المستوى الموسيقي، عكس البرنامج بناءً دراماتورجياً متماسكاً جمع بين التراث اللبناني والأرمني والروسي:

وليد غلمية (1938–2011) – الحركة الأولى من السمفونية الأولى: مدخلٌ تأسيسي يستحضر روح البناء السمفوني الذي سعى غلمية إلى تأصيله في الوجدان الموسيقي اللبناني، موازناً بين الصرامة الشكلية الغربية ونبض الهوية المحلية.

آرام خاتشاتوريان (1903–1978) – كونشيرتو البيانو، مصنف 38: واحد من أكثر كونشيرتوهات البيانو حيوية وتوهجاً في القرن العشرين، عبر حركاته الثلاث: Allegro ma non troppo e maestoso بوقاره المندفع، وAndante con anima) بشاعريته المشحونة بالروح، وAllegro brillante) بتألقه الإيقاعي الذي يستدعي ألوان الفولكلور القوقازي والشرقي في حوارٍ متقدّم بين البيانو المنفرد والأوركسترا.

دميتري شوستاكوفيتش (1906–1975) – السمفونية التاسعة، مصنف 70 : ختامٌ مفارِق يحمل قدراً عالياً من السخرية المبطّنة والرشاقة الظاهرية التي تخفي وراءها تعقيداً نفسياً وتاريخياً عميقاً، عبر حركاتها Allegro :)، وModerato)، ثم Presto – Largo – Allegretto)، ليوسّع صدى "الأرمني واللبناني" نحو سؤال الإنسان والتاريخ.

وقفت الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية في هذه الأمسية تحت قيادة المايسترو رافي ميكايليان أمام برنامج يجمع بين غلمية وخاتشاتوريان وشوستاكوفيتش وهي تتطلب مرونة أسلوبية عالية، فلكل مؤلف من هؤلاء لغته الإيقاعية وميزانه الديناميكي الخاص. في افتتاحية غلمية، يتجلى دور القائد في إبراز البنية المعمارية ووضوح الطبقات الصوتية، بينما يفرض كونشيرتو خاتشاتوريان يقظة دائمة في موازنة ثقل الأوركسترا مع بريق البيانو من دون طغيان أي منهما على الآخر. أما في سمفونية شوستاكوفيتش التاسعة، فالمهمة أشد دقة: الحفاظ على الرشاقة والوضوح النقدي والانتقالات المزاجية السريعة من دون تحويل العمل إلى استعراض صاخب، وإنما قراءته كخطاب موسيقي ذكي ومشحون بالدلالات.

حلّ عازف البيانو هايك مليكيان، الحائز على لقب فنان مكرَّم في أرمينيا، ضيفاً محورياً في هذه التحية الموسيقية. فإن حضور عازف من هذه المرتبة في كونشيرتو خاتشاتوريان يضع الأداء أمام اختبار مزدوج: إظهار الاندفاع الدرامي والحيوية الإيقاعية المتفجرة التي يطلبها العمل، وفي الوقت ذاته صون الغنائية الداخلية والصفاء التعبيري في الحركات الأبطأ. فكونشيرتو خاتشاتوريان لا يكتفي بالمهارة التقنيّة الظاهرة، ولكنه يطالب العازف بقدرة على النحت اللحني والتلوين الصوتي الذي يشبه أحياناً الآلات الشعبية والشرقية ضمن إطار البيانو الكلاسيكي الحديث.

منحت هذه الأمسية طابعاً مفتوحاً يتجاوز النخبوية الضيقة نحو فعل ثقافي جامع في العاصمة. ومع تلاقي إرث وليد غلمية وروح موسيقى أرمينيا وحضور شوستاكوفيتش في برنامج واحد، تؤكد الأمسية أن الموسيقى الجادة، حين تُقدَّم بوعي نقدي وحرفة عالية، تظل إحدى أقدر اللغات على جمع الذاكرة والجمال والرجاء في زمن مثقل بالأسئلة.