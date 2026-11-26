خطفت النجمة الكولومبية صوفيا فيرغارا الأنظار خلال زيارتها مسقط رأسها في مدينة بارانكيا بكولومبيا، حيث شاهدت للمرة الأولى تمثالاً برونزياً ضخماً صُمّم تكريماً لها، ويبلغ ارتفاعه نحو 7.3 أمتار.

وبحسب موقع "TMZ"، ظهرت بطلة مسلسل "Modern Family" إلى جانب التمثال مرتديةً فستاناً أزرق ملكياً بتصميم مشدّ وبتفاصيل شفافة، في إطلالة تشبه إلى حدّ كبير الفستان الذي يرتديه تمثالها.

وفي مشهد طريف، قلّدت فيرغارا وضعية التمثال خلال احتفال أُقيم على شرفها، ما لفت الأنظار إلى التشابه بينهما.

وصمّم التمثال الفنان يينو ماركيز، ويجسّد الممثلة الكولومبية بفستان طويل ذي فتحة جانبية عالية.

وخلال الاحتفال، مُنحت فيرغارا لقب "ابنة بارانكيا المتميّزة"، تقديراً لمسيرتها الفنية ومكانتها العالمية، كما تلقّت نسخة مصغّرة من التمثال تكريماً لها.