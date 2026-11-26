توصّل النجمان العالميان أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية خارج أروقة المحاكم، أنهت نزاعًا قانونيًا استمرّ سنوات بشأن بيع حصة جولي في مزرعة النبيذ الفرنسية "شاتو ميرافال"، على خلفية انفصالهما.وأكّد ممثّلو الطرفين، في بيان مشترك، أنّ التسوية جاءت بما يخدم مصلحة العائلة، مشيرين إلى أنّ النجمين لن يدليا بمزيد من التعليقات بشأن القضية.وكان النجمان قد استحوذا على حصة مسيطرة في المزرعة عام 2008، قبل أن يحتفلا بزواجهما فيها عام 2014. وبدأ النزاع بعدما باعت جولي حصّتها إلى شركة مشروبات يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر، من دون الحصول على موافقة بيت، وفقًا لادعاءاته القضائية.واعتبر بيت أنّ هذه الخطوة خالفت اتفاقًا سابقًا بينهما، يقضي بعدم بيع أيٍّ منهما حصّته من دون موافقة الآخر، متّهمًا جولي بمحاولة الإضرار به من خلال الصفقة.في المقابل، رفعت جولي دعوى مضادّة اتّهمت فيها بيت بالاعتداء عليها وعلى اثنين من أطفالهما خلال رحلة على متن طائرة خاصة من فرنسا إلى لوس أنجلوس عام 2016، فضلًا عن توجيه إساءات لفظية إلى أفراد العائلة وسكب الكحول عليهم.ونفى بيت هذه الاتهامات، ولم تُوجَّه إليه أيّ تهم جنائية عقب التحقيق في الحادثة.وتأتي هذه التسوية بعد اتفاق الطلاق الذي توصّل إليه الطرفان في أواخر عام 2024، عقب معركة قانونية استمرّت ثماني سنوات.ويُذكر أنّ علاقة النجمين بدأت خلال تصوير فيلم "Mr. & Mrs. Smith"، الذي صدر عام 2005، ليشكّلا أحد أشهر الثنائيات في هوليوود، ويرزقا بثلاثة أطفال ويتبنّيا ثلاثة آخرين.ورغم تسوية النزاع بين النجمين، لا تزال الدعوى القضائية التي رفعها بيت ضدّ مجموعة "ستولي"، المرتبطة بالشركة التي اشترت حصة جولي في المزرعة، مستمرّة.