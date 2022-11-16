مع اقتراب مونديال قطر... مصممة شابة تحول قمصان كرة قدم قديمة إلى ملابس جديدة

في مبادرة مراعية للبيئة، قررت شابة أن تنصب إلى العمل على تحويل قمصان كرة قدم قديمة إلى كورسيهات، ما أدّى إلى لفت انتباه إحدى أهم دور الأزياء على مشارف المونديال القطري.

وذكرت مي غراس، 19 عاما، أنّ هدفها الأساسي يقوم على مبدأ إعادة التدوير للأفضل (upcycling)، أي من دون تدخل كيميائي، الأمر ليس إعادة تدوير عادية"، مؤكدةً أن الأمر "لم ينطلق في البداية من قناعة بيئية، بل من تنديد بسوء معاملة اليد العاملة في بعض البلدان."

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وتقوم غراس، المولودة لأب أرجنتيني وأم فرنسية، بخياطة الملابس وتصميمها بمفردها من داخل غرفتها التي حولتها الى مشغل في ضاحية باريس.

وتفضّل مي إنجاز قطع بمقاسات الأطفال، خصوصاً لسهولة تداولها بين شخص وآخر نظراً إلى أن الناس يستغنون عنها بسرعة أكبر حين تصبح ضيّقة.

علاوةً على ذلك، طورت الشابة هذا المشروع للدخول إلى كلية "ستوديو بيرسو" للموضة، حيث لفتت انتباه المدير الفني في دار "ميزون شاتو روج" الباريسية يوسف فوفانا الذي التقى فيها وهي ترتدي أحد الكورسيهات من تصميمها.

وبدوره، فقد اقترح فوفانا على الشابة بيع تصاميمها خلال الفترة التي ستشغل فيها دار "ميزون شاتو روج"، مقر شبكة الملابس الفرنسية في حي باربيس الباريسي خلال الأسابيع المقبلة أثناء فترة مونديال كرة القدم في قطر، أي من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول.

وتوضح غراس أن "التعاون مع دار ميزون شاتو روج يخفف عني الضغط المرتبط بإيجاد نقطة بيع"، لكن سيتعين عليها في المستقبل التفكير في طريقة لتسويق عملها، "بلا شك من خلال فتح باب الطلبات المسبقة، لأني أصنع قطعاً فريدة".