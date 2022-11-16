صفقة بـ2.8 مليار دولار... "إستي لودر" تستحوذ على "توم فورد"

وافقت "إستي لودر" على شراء "توم فورد" بقيمة 2.8 مليار دولار.

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LBCI News Lebanon

وافقت شركة "إستي لودر" الثلاثاء على شراء "توم فورد" الأميركية بقيمة 2.8 مليار دولار، لزيادة منتجات التجميل والملابس إلى علامتها التجارية.

وأعربت الشركة عن مخاوف تجار التجزئة الأميركيين من تباطؤ الطلب والتأثر بالإقفال في الصين، الأمر الّذي دفعهم إلى تخفيض مخزونات منتجاتهم وتوقعاتهم.

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وأثارت هذه الصفقة الكبرى الدهشة في "وول ستريت"، إذ كانت الشركة تبيع بالفعل منتجات وعطور "توم فورد" التجميلية.

وعبّرت المحللة "أوليفيا تونغ" في مذكرة دونتها، عن قيام شركة "إستي لودر" بعمليات استحواذ عديدة من قبل، أبرزها سيطرتها على العلامة التجارية للعناية بالبشرة "Deciem" بقيمة حوالي مليار دولار.

كما أعلنت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الجمعة أن "توم فورد" دخل في مفاوضات حصرية مع "إستي لودر" الأسبوع الماضي، متجاوزًا العروض المنافسة من شركات أخرى.

والجدير بالذكر أن توم فورد مؤسس شركة توم فورد إنترناشونال ورئيسها التنفيذي سيستمر في منصبه حتى نهاية 2023، وكذلك الأمر لرئيس مجلس إدارة توم فورد إنترناشونال دومينيك دو سول الّذي سيستمر كمستشار للشركة خلال نفس الفترة.