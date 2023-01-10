ما هي العلاقة بين استهلاك الوجبات السريعة ومرض الكبد الدهني غير الكحولي؟

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وجدت دراسة أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا أن استهلاك الوجبات السريعة مرتبط بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد وقد تهدد الحياة.واكتشف الباحثون أن الأشخاص المصابين بالسمنة أو مرض السكري الذين يستهلكون 20 في المئة أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية من الوجبات السريعة لديهم مستويات مرتفعة للغاية من الدهون في الكبد، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون كميات أقل من الوجبات السريعة أو لا يتناولونها على الإطلاق.وقالت أخصائيى أمراض الكبد والمؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة آني كارداشيان: "يحتوي الكبد السليم على كمية صغيرة من الدهون، عادة أقل من 5 في المئة، وحتى الزيادة المعتدلة في الدهون يمكن أن تؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي". وأضافت: "الارتفاع الحاد في دهون الكبد لدى المصابين بالسمنة أو السكري أمر لافت للنظر بشكل خاص، وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه الحالات تسبب قابلية أكبر لتراكم الدهون في الكبد".وفي حين أظهرت الأبحاث السابقة وجود صلة بين الوجبات السريعة والسمنة ومرض السكري، تعد هذه واحدة من أولى الدراسات التي توضح التأثير السلبي للوجبات السريعة على صحة الكبد، وفقًا لكارداشيان.ويمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات، إلى تليف الكبد، مما يؤدي إلى إصابته بالسرطان.