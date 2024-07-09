الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للوقاية من أمراض القلب وغيرها... تناولوا هذا العنصر الغذائي بانتظام!

صحة وتغذية
2024-07-09 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للوقاية من أمراض القلب وغيرها... تناولوا هذا العنصر الغذائي بانتظام!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
للوقاية من أمراض القلب وغيرها... تناولوا هذا العنصر الغذائي بانتظام!

للوقاية من أمراض القلب وغيرها... تناولوا هذا العنصر الغذائي بانتظام!

كشف خبراء التغذية أن الألياف هي العنصر الغذائي الأفضل لمحاربة متلازمة التمثيل الغذائي، التي ترتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والالتهابات.

وفي التفاصيل، اقترح  اختصاصيو التغذية أنه بمجرد إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي، تنخفض آثار متلازمة التمثيل الغذائي.

وأكدت اختصاصية التغذية إميلي لاتشتروب على أهمية الألياف لصحة القلب وتنظيم نسبة السكر في الدم، فهي نوع من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم ولها الكثير من الفوائد الصحية.

وتحتوي الحبوب الكاملة، الفاكهة، الخضار، المكسرات والبقوليات وغيرها على نسب مرتفعة من الألياف، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

ويتم هضم الألياف ببطء، ما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وتتكون بذلك مادة في الجهاز الهضمي قادرة على امتصاص الكوليسترول لتقليل مستوياته في الجسم. 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

أمراض

القلب

وغيرها...

تناولوا

العنصر

الغذائي

بانتظام!

LBCI التالي
القهوة الساخنة أم المثلجة... أيهما الأكثر فائدة؟
3 أنواع من الأطعمة تؤدي إلى العمر القصير... تجنبوا تناولها بكثافة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-06-28

أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-13

3 علامات قد تدّل على إصابتكم بأمراض القلب... احذروا منها!

LBCI
منوعات
2024-05-05

"غوغل تدمّر حياتنا"... سكان منطقة بريطانية يعانون من واقع مرير: أمراض صحية وغيرها!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-29

دراسة جديدة تكشف حقيقة صادمة... هل من علاقة بين ضجيج حركة المرور وأمراض القلب والدماغ المميتة؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:45

القهوة الساخنة أم المثلجة... أيهما الأكثر فائدة؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-08

3 أنواع من الأطعمة تؤدي إلى العمر القصير... تجنبوا تناولها بكثافة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-06

3 مكملات غذائية تساعد على النوم بشكل أفضل!

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-06

دراسة جديدة تكشف: هكذا تؤثر الأطعمة الغنية بالصويا على الأطفال!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:23

هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)

LBCI
منوعات
15:12

أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:30

في الهند... العواصف الموسمية تغرق متنزهاً وتودي بستة حيوانات وحيد قرن

LBCI
أخبار دولية
2024-06-28

الحوثيون في اليمن: إستهدفنا 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:50

الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

LBCI
رياضة
13:48

صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!

LBCI
رياضة
13:44

المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!

LBCI
أخبار دولية
13:43

السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

غزة بين القصف الاسرائيلي ومفاوضات وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هدهد حزب الله والحلقة الثانية... عين على الجولان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:23

هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
08:57

استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت

LBCI
منوعات
03:55

نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:51

جديد "هدهد" حزب الله...

LBCI
فنّ
01:16

بعد قلق الجمهور على شيرين عبد الوهاب... هذا ما كشفه شقيقها حول صحتها!

LBCI
آخر الأخبار
05:13

حادث سير يؤدي الى انقلاب سيارة على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة ما أدى الى زحمة سير (صور)

LBCI
موضة وجمال
12:38

بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More