مكمل غذائي يساعد على التخلص من حب الشباب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

توصلت دراسة جديدة أجريت في ألمانيا إلى أن النساء اللواتي يعانين من حب الشباب قد يحصلنَ على نتائج جيدة بعد تناول مكملات الأحماض الدهنية أوميغا 3 المشتقة من الطحالب.

ويعتبر مكمل الأوميغا 3 ضرورياً لوظيفة الخلايا، وخاصة في العينين والقلب ولا ينتجه الجسم بشكل طبيعي، ولكن يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة المعينة مثل الأسماك والجوز وبذور الكتان والخضروات الورقية.

وتناولت النساء في هذه الدراسة مكملات أوميغا 3 المستخرجة من الطحالب والتي تحتوي على EPA وDHA مع وجبتهن الرئيسية اليومية مع زيادة الجرعات بشكل تدريجي.

وقال الباحثون إن النساء اللواتي تجاوزنَ الهدف وهو 8 في المئة، شهدنَ انخفاضاً كبيراً في شدّة حب الشباب.

ومن جهتها، أكّدت مؤلفة الدراسة الدكتورة آن غيرتلر من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ أنه "لا يجب النظر إلى التدخلات في نمط الحياة على أنها تتعارض مع الأدوية الموصوفة، لانها تعمل على مساعدة أي خطة حديثة لعلاج حب الشباب".

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