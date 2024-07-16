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"الفياغرا" ينقذ طفلة من الموت... وُلدت بهذه الحالة النادرة وهذه التفاصيل (صور)

صحة وتغذية
2024-07-16 | 10:10
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&quot;الفياغرا&quot; ينقذ طفلة من الموت... وُلدت بهذه الحالة النادرة وهذه التفاصيل (صور)
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"الفياغرا" ينقذ طفلة من الموت... وُلدت بهذه الحالة النادرة وهذه التفاصيل (صور)

تمكنت طفلة وُلدت بنصف قلب فقط من البقاء على قيد الحياة بفضل عقار الفياغرا، وذلك بعدما وصف لها الأطباء، الذين قدموا القليل من الأمل لوالديها، الدواء المُستخدم لضعف الانتصاب لمدة ثلاثة أشهر للحفاظ على الأوعية الدموية مفتوحة بعد عملية جراحية حاسمة.

ووفق موقع "ذا صن"، ولدت الطفلة بحالة نادرة، حيث تطور الجانب الأيسر فقط من قلبها. نتيجة لذلك، اضطر الجراحون لإجراء عدة عمليات جراحية معقدة، بدءًا من عمر خمسة أسابيع فقط. واستخدموا الفياغرا لتعزيز تدفق الدم ومساعدة الجسم على التكيف مع التغييرات بعد الجراحة.

عقار الفياغرا، المعروف عادةً كحبوب زرقاء صغيرة تُستخدم لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال، أثبت فعاليته في حالة الطفلة.

وقالت والدة الطفلة كيم، البالغة من العمر 33 عامًا: "يندهش الناس عندما أخبرهم أننا بدأنا بإعطاء هوب Hope الفياغرا منذ ثلاثة أشهر. لقد صدمت عندما أبلغنا الأطباء بذلك ولم أكن أتخيل أبدًا أن يتم استخدام هذا الدواء لعلاجها. لكنه كان فعالًا للغاية".

وأضافت: "تعافت هوب بشكل رائع من الجراحة، وإذا رأيتموها الآن لن تعرفوا أبدًا أنها تعيش بنصف قلب فقط.

 

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