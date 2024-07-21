الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صلة غير متوقعة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

صحة وتغذية
2024-07-21 | 12:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صلة غير متوقعة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صلة غير متوقعة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

صلة غير متوقعة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

كشفت دراسة حديثة أن النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم هنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض بأربعة أضعاف.

 

وأشارت الأبحاث السابقة إلى وجود صلة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض، لكن النتائج الجديدة التي توصلت إليها جامعة يوتا في أميركا وجدت أن التهاب بطانة الرحم الشديد بشكل خاص يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض.

 

وأظهرت دراسة أخرى أن النساء اللواتي يعانين من حالات أكثر خطورة هنّ أكثر عرضة بنسبة 20 في المئة للإصابة بسرطان المبيض.

 

وخلصت الدراسة إلى أن النساء المصابات بأي نوع من الالتهاب في الرحم هنّ أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض بمقدار أربعة أضعاف.

 

ومن جهتها، وصفت الدكتورة جينيفر دوهرتي، باحثة السرطان في جامعة يوتا ومؤلفة الدراسة، النتائج بأنها "مهمة حقًا".

 

وقالت دوهرتي: "هذا يؤثر على الرعاية السريرية للنساء اللواتي يعانين من التهاب بطانة الرحم الشديد، وسيؤدي البحث أيضاً إلى مزيد من الدراسات لفهم أسباب الإصابة بسرطان المبيض".

 

المصدر

 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

متوقعة

التهاب

بطانة

الرحم

وسرطان

المبيض...

كشفته

دراسة

حديثة!

LBCI التالي
دراسة: تناول الأفوكادو يومياً يحسّن نوعية النوم وصحة القلب
اكتشاف فطر لم يسبق له مثيل يتحور بسرعة "مفرطة" في الصين... هل يهدد حياة البشرية؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-07-10

مكمل غذائي يساعد على التخلص من حب الشباب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-26

عادة يومية واحدة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-21

متلازمة تكيس المبيض لدى النساء... دراسة جديدة قد توفّر وسيلة واعدة لمعالجتها!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-02

بدءًا من الفاكهة والخضار وصولًا إلى الفراش والمنبه... ما كشفته دراسة جديدة عن الخطر الموجود داخل المنازل صادم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:30

دراسة: تناول الأفوكادو يومياً يحسّن نوعية النوم وصحة القلب

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-20

اكتشاف فطر لم يسبق له مثيل يتحور بسرعة "مفرطة" في الصين... هل يهدد حياة البشرية؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-19

هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-18

بعد زرع نخاع عظمي... رجل ستيني قد يكون سابع مريض يُشفى من الإيدز!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-11

شجار عنيف وشد شعر وصراخ بين امرأتين وسط شارع يوناني... والسبب: رجل؟! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
13:47

غارتان متتاليتان على الخيام

LBCI
رياضة
15:47

بحب كبير... نيمار يستقبل طفلته "هيلينا" وهكذا أعلن ولادتها (صور)

LBCI
أخبار دولية
07:44

السعودية تتابع التصعيد في اليمن بعد الغارات الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

سياحة في السعودية ...في عز الصيف

LBCI
رياضة
13:58

تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
15:26

قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني

LBCI
خبر عاجل
15:04

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:05

الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية

LBCI
فنّ
09:51

أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟

LBCI
آخر الأخبار
16:06

ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)

LBCI
منوعات
15:40

"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!

LBCI
خبر عاجل
13:50

بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More