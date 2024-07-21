صلة غير متوقعة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

كشفت دراسة حديثة أن النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم هنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض بأربعة أضعاف.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى وجود صلة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض، لكن النتائج الجديدة التي توصلت إليها جامعة يوتا في أميركا وجدت أن التهاب بطانة الرحم الشديد بشكل خاص يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض.

وأظهرت دراسة أخرى أن النساء اللواتي يعانين من حالات أكثر خطورة هنّ أكثر عرضة بنسبة 20 في المئة للإصابة بسرطان المبيض.

وخلصت الدراسة إلى أن النساء المصابات بأي نوع من الالتهاب في الرحم هنّ أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض بمقدار أربعة أضعاف.

ومن جهتها، وصفت الدكتورة جينيفر دوهرتي، باحثة السرطان في جامعة يوتا ومؤلفة الدراسة، النتائج بأنها "مهمة حقًا".

وقالت دوهرتي: "هذا يؤثر على الرعاية السريرية للنساء اللواتي يعانين من التهاب بطانة الرحم الشديد، وسيؤدي البحث أيضاً إلى مزيد من الدراسات لفهم أسباب الإصابة بسرطان المبيض".

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