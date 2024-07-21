الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة: تناول الأفوكادو يومياً يحسّن نوعية النوم وصحة القلب

صحة وتغذية
2024-07-21 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة: تناول الأفوكادو يومياً يحسّن نوعية النوم وصحة القلب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة: تناول الأفوكادو يومياً يحسّن نوعية النوم وصحة القلب

دراسة: تناول الأفوكادو يومياً يحسّن نوعية النوم وصحة القلب

وجدت دراسة جديدة أن تناول حبة من الأفوكادو يومياً يرتبط بفوائد صحية، بما في ذلك تحسين نوعية النوم وصحة القلب.

وقال الدكتور جانهافي داماني، الباحث في جامعة ولاية بنسلفانيا، والذي شارك في الدراسة: "نحن نعلم من العمل السابق أن تناول الأفوكادو يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ويعتمد البحث، الذي تم تقديمه مؤخرًا في مؤتمر التغذية 2024 في شيكاغو، على الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن تناول الأفوكادو يمكن أن "يحسن عوامل الخطر القلبية الوعائية عن طريق خفض إجمالي الكوليسترول من دون التأثير سلبًا على وزن الجسم".

وأجرى الباحثون في الدراسة الحالية تحليلًا لتجربة النظام الغذائي المعتاد والأفوكادو والتي شملت أكثر من ألف مشارك تم اختيارهم عشوائيًا إما لاستهلاك ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر أو اتباع نظامهم الغذائي النموذجي.

وقام فريق داماني بتقييم تأثير استهلاك الأفوكادو اليومي على صحة القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة في منطقة البطن.

ووجد الفريق أن درجات صحة القلب والأوعية الدموية انخفضت لدى الأشخاص الذين حافظوا على أنماط حياتهم وامتنعوا عن استهلاك الأفوكادو.

المصدر
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تناول

الأفوكادو

يومياً

يحسّن

نوعية

النوم

القلب

LBCI التالي
صلة غير متوقعة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
اكتشاف فطر لم يسبق له مثيل يتحور بسرعة "مفرطة" في الصين... هل يهدد حياة البشرية؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-07-09

للوقاية من أمراض القلب وغيرها... تناولوا هذا العنصر الغذائي بانتظام!

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-28

أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-13

ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-05

"أفضل دواء على الإطلاق"...دراسة تكشف الفوائد المذهلة للضحك على صحة القلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
12:05

صلة غير متوقعة بين التهاب بطانة الرحم وسرطان المبيض... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-20

اكتشاف فطر لم يسبق له مثيل يتحور بسرعة "مفرطة" في الصين... هل يهدد حياة البشرية؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-19

هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة

LBCI
صحة وتغذية
2024-07-18

بعد زرع نخاع عظمي... رجل ستيني قد يكون سابع مريض يُشفى من الإيدز!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-04

شابة تخضع لعملية جراحية بهدف خسارة الوزن... لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)

LBCI
حال الطقس
2024-05-24

طقس متقلّب في الـweekend

LBCI
خبر عاجل
14:17

بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا

LBCI
حال الطقس
2024-03-19

سلسلة من المنخفضات الجوية تسيطر على طقس لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

سياحة في السعودية ...في عز الصيف

LBCI
رياضة
13:58

تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
09:51

أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟

LBCI
خبر عاجل
13:50

بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:54

نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد

LBCI
خبر عاجل
14:17

بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا

LBCI
صحف اليوم
00:45

إعادة تموضع لمقاتلي "حزب الله" في قرى حدودية (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار دولية
00:07

طبيب ترامب السابق يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بطلق ناري

LBCI
فنّ
03:47

بعد الشائعات التي طالتها مؤخراً... طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية

LBCI
أمن وقضاء
10:36

غادرت ولم تعد... هل من يعرف مكانها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More