دراسة: تناول الأفوكادو يومياً يحسّن نوعية النوم وصحة القلب

وجدت دراسة جديدة أن تناول حبة من الأفوكادو يومياً يرتبط بفوائد صحية، بما في ذلك تحسين نوعية النوم وصحة القلب.وقال الدكتور جانهافي داماني، الباحث في جامعة ولاية بنسلفانيا، والذي شارك في الدراسة: "نحن نعلم من العمل السابق أن تناول الأفوكادو يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".ويعتمد البحث، الذي تم تقديمه مؤخرًا في مؤتمر التغذية 2024 في شيكاغو، على الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن تناول الأفوكادو يمكن أن "يحسن عوامل الخطر القلبية الوعائية عن طريق خفض إجمالي الكوليسترول من دون التأثير سلبًا على وزن الجسم".وأجرى الباحثون في الدراسة الحالية تحليلًا لتجربة النظام الغذائي المعتاد والأفوكادو والتي شملت أكثر من ألف مشارك تم اختيارهم عشوائيًا إما لاستهلاك ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر أو اتباع نظامهم الغذائي النموذجي.وقام فريق داماني بتقييم تأثير استهلاك الأفوكادو اليومي على صحة القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة في منطقة البطن.ووجد الفريق أن درجات صحة القلب والأوعية الدموية انخفضت لدى الأشخاص الذين حافظوا على أنماط حياتهم وامتنعوا عن استهلاك الأفوكادو.